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इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में बफर जोन का नक्शा किया जारी, सीजफायर के बावजूद ऑपरेशन किए तेज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 20, 2026, 07:10 AM

यरूशलम, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाने का मैप जारी किया है। इसमें लेबनानी इलाके के अंदर कई किलोमीटर तक फैला एक बड़ा इलाका दिखाया गया है, जो लेबनान के भूमध्यसागरीय पानी से लेकर सीरियाई बॉर्डर के पास माउंट हरमोन इलाके तक एक लंबी पट्टी की तरह फैला हुआ है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल कॉट्ज ने कहा है कि इजरायल इस इलाके से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा, भले ही गुरुवार और शुक्रवार की आधी रात को लोकल टाइम पर एक अस्थायी सीजफायर लागू हुआ हो। कॉट्ज ने यह भी कहा कि इजरायल इस इलाके में घरों और बिल्डिंग्स को गिरा देगा। उन्होंने इसकी तुलना गाजा पट्टी में हुई कार्रवाइयों से की और चेतावनी दी कि इजरायली सेना हिज्बुल्लाह का सदस्य माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालेगी।

सेना ने एक बयान में कहा कि पांच डिवीजन, नौसेना बल के साथ, अभी लेबनानी इलाके में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन बनाने के लिए काम कर रहे हैं; इसका मकसद उत्तरी इजरायल के समुदायों के लिए सीधे खतरों को नाकाम करना है।

मैप में नकौरा-रास अल-बयादा कोस्टलाइन से दूर एक समुद्री हिस्सा शामिल है, जो एक नेवल हिस्सा दिखाता है।

बफर जोन बिंट जेबिल, ऐता अल-शाब और खियाम जैसे खास शहरों और कस्बों के उत्तर में है और कुछ क्षेत्रों में लिटानी नदी तक फैला हुआ है, जिसमें कई गांव और रिज लाइनें शामिल हैं। लेबनान और सीरिया ने इस कदम को मंजूरी नहीं दी है।

सीजफायर के बावजूद, लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी (एनएनए) के मुताबिक, इजरायली सेना ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिए।

बिंत जबील में सुरक्षा क्षेत्र खाली कराने के नाम पर बलों ने घरों को गिराना जारी रखा, जबकि भारी तबाही झेल चुके शहर में टैंक गश्त करते रहे। सैनिकों ने अल-बयादा और अल-नकूरा में भी मकानों को विस्फोट से उड़ाया, सड़कों को मिट्टी के ढेर लगाकर बंद किया और कूनीन कस्बे पर गोलाबारी की।

इस घटनाक्रम पर इजरायल की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह मैप वॉशिंगटन के इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन के सीजफायर की घोषणा के तीन दिन बाद जारी किया गया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच मार्च की शुरुआत से भीषण तनाव जारी था। नवंबर 2024 में शुरू हुए पिछले सीजफायर के दौरान, इजरायल ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में लगभग रोजाना हमले जारी रखे थे।

--आईएएनएस

केके/एएस

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