इजरायल ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की दी चेतावनी

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। इजरायली मीडिया ने रक्षा मंत्री कॉट्ज के हवाले से दावा किया है कि लेबनान के राष्ट्रपति हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के बीच में आ रहे हैं।

सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच, काट्ज ने हिज्बुल्लाह पर आग से खेलने का आरोप लगाया और लेबनान सरकार से निरस्त्रीकरण समझौते को लागू करने और समूह को दक्षिण से हटाने का आग्रह किया।

रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज का कहना है कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन हिज्बुल्लाह आतंकवादी समूह को निरस्त्र करने के प्रयासों में अड़ंगा डाल रहे हैं। अगर बेरूत आतंकवादी समूह को निरस्त्र नहीं करता है तो इजरायल कार्रवाई करेगा।

काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हिज्बुल्लाह आग से खेल रहा है और लेबनानी राष्ट्रपति टालमटोल कर रहे हैं। हिज्बुल्लाह को निरस्त्र करने और उसे दक्षिणी लेबनान से हटाने की लेबनानी सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाना चाहिए। अधिकतम प्रवर्तन जारी रहेगा और गहरा होगा। हम उत्तरी क्षेत्र के निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं होने देंगे।"

वहीं, आईडीएफ ने पुष्टि की है कि उसने शनिवार रात एक हमला किया, जिसमें हिज्बुल्लाह के विशिष्ट बल के एक वरिष्ठ अधिकारी और तीन अन्य सदस्य मारे गए।

दूसरी ओर, इस हमले को लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार रात नबातियेह जिले में हुए इजरायली हवाई हमले में चार लोग मारे गए और तीन घायल हो गए। लेबनानी मीडिया के अनुसार, रात लगभग 10:30 बजे एक इजरायली मिसाइल एक कार पर गिरी।

शनिवार को दक्षिणी लेबनान में किए गए हमले को लेकर आईडीएफ ने कहा कि कफर रौम्माने में हुए हमले का मुख्य निशाना बल का रसद प्रमुख था। हालांकि, इजरायली डिफेंस फोर्स ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि वह दक्षिणी लेबनान में हथियारों के हस्तांतरण और आतंकवादी ढांचे को फिर से स्थापित करने के प्रयासों में शामिल था।

आईडीएफ का कहना है कि हमले में मारे गए तीन अन्य लोग भी बल के सदस्य थे और उनकी गतिविधियां युद्धविराम का उल्लंघन हैं। लेबनान मीडिया ने चारों के नाम जवाद जाबेर, हादी हामिद, अब्दुल्ला काहिल और मुहम्मद काहिल बताए हैं।

