इजरायल ने गाजा शहर पर आक्रमण जारी रखने का लिया संकल्प, अकाल से मौतें बढ़ीं

यरूशलम, 24 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायल ने गाजा शहर पर आक्रमण जारी रखने का संकल्प लिया। वहीं निवासियों ने भारी हवाई और जमीनी हमलों की सूचना दी है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि अकाल से मरने वालों की संख्या में वृद्धि जारी है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि शहर पर हमला जारी रहेगा। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय चिंता पैदा हुई है और विदेशों के साथ-साथ इजरायल में भी इसकी आलोचना हुई है।

उन्होंने कहा, "आईडीएफ (इजरायल रक्षा बल) हमास को हराने, सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और इजरायल द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत युद्ध को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहा है और करता रहेगा।

शुक्रवार को काट्ज ने कहा कि हमले की योजना को मंजूरी दे दी गई है और चेतावनी दी कि यदि हमास युद्ध समाप्त करने के लिए इजरायल की शर्तों पर सहमत नहीं होता है, तो गाजा शहर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और एन्क्लेव पर इजरायल का स्थायी सुरक्षा नियंत्रण शामिल है।

इजरायली सेना ने कहा कि उसने उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया क्षेत्र पर हमला तेज कर दिया है।

एक बयान में कहा गया, 'सैनिक जमीन के ऊपर और नीचे आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त कर रहे हैं, आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं और क्षेत्र में परिचालन नियंत्रण को मजबूत कर रहे हैं।'

इसमें आगे कहा गया कि अतिरिक्त क्षेत्रों में लड़ाई का विस्तार करने का उद्देश्य हमास लड़ाकों को फिर से संगठित होने से रोकना है।

बयान के मुताबिक, 'इजरायल राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैनिक गाजा पट्टी में संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे।'

इस बीच, गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में भुखमरी से संबंधित कम से कम आठ मौतें दर्ज की गईं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इस तरह मार्च से अब तक अकाल से मरने वालों की संख्या बढ़कर 281 हो गई है, जिनमें 114 बच्चे हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारी में 62,000 से ज्‍यादा लोग मारे गए हैं।

शुक्रवार को इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक टॉम फ्लेचर ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि गाजा में अकाल की पुष्टि 'सामूहिक शर्म का क्षण' है।

उन्होंने आगे कहा, 'यह एक ऐसा अकाल है जिसे हम रोक सकते थे, अगर हमें अनुमति दी जाती।'

'यह एक ऐसा अकाल है जिसके लिए दुनिया को और ज्‍यादा तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे दुनिया को बेहतर करने के लिए शर्मिंदगी उठानी चाहिए।'

अकाल की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) समिति ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वर्तमान में गाजा में अकाल पड़ रहा है और आने वाले हफ्तों में इसके दीर अल-बलाह और खान यूनिस शहरों तक फैलने का अनुमान है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी