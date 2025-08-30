इजरायल ने गाजा से बंधक का शव बरामद किया

यरूशलम, 30 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा है कि उन्हें गाजा पट्टी से एक इजरायली बंदी का शव मिला है और उसका हमला अभी भी शहर पर जारी है।

7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले में लापता हुए 55 वर्षीय इलान वेइस की मौत की पुष्टि हो गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उनकी पत्नी और बेटी को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले में अपहरण कर लिया गया था। हालांकि, 50 दिन बाद हुए संघर्ष विराम-बंधक समझौते के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया था।

इलान वेइस को 1 जनवरी, 2024 तक लापता माना जा रहा था। बाद में, इजरायली सेना और नेशनल सेंटर फॉर फॉरेंसिक मेडिसिन ने पुष्टि की कि हमले के दिन ही उनकी मौत हो गई थी।

यह बचाव अभियान आईडीएफ की दक्षिणी कमान ने आईडीएफ खुफिया विभाग, शिन बेट सुरक्षा एजेंसी, बंधक एवं लापता व्यक्ति विभाग और अन्य खास टीमों के साथ मिलकर चलाया।

आईडीएफ ने कहा कि एक और मृत बंधक की जानकारी भी मिल गई है, जिसका नाम अभी जारी नहीं किया गया है और उसकी पहचान की पुष्टि भी हो चुकी है।

इजरायली अधिकारियों के अनुसार, गाजा में अभी भी करीब 50 बंधक हैं, जिनमें से लगभग 20 जीवित हो सकते हैं।

आईडीएफ ने लड़ाई में रोजाना होने वाले विराम को रोक दिया ताकि अकाल से परेशान शहर में मदद पहुंचाई जा सके।

इजरायल के सरकारी टीवी चैनल कान टीवी ने शुक्रवार शाम बताया कि आने वाले दिनों में इजरायल गाजा शहर में हवाई मदद भेजना बंद कर देगा और उत्तरी गाजा पट्टी में ट्रकों से आने वाली मदद भी कम कर देगा।

कान ने कहा कि इजरायली सेना को यहूदी नववर्ष, जो 23 सितंबर को है, उससे पहले गाजा पर नियंत्रण हासिल कर लेना चाहिए।

कान ने वरिष्ठ इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार बताया कि करीब डेढ़ हफ्ते में गाजा शहर के लोगों को पहला नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें तुरंत शहर छोड़ने को कहा जाएगा।

हमास की सैन्य शाखा अल-कस्साम ब्रिगेड ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल की गाजा शहर पर कब्जे की योजना बहुत खतरनाक होगी।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस