इजरायल का दावा, 'हमास ने जो तीन शव लौटाए वो बंधकों के नहीं'

Nov 02, 2025, 05:11 AM

यरुशलम, 1 नवंबर (आईएएनएस)। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को बताया कि हमास की ओर से शुक्रवार रात इजरायल को सौंपे गए तीन शवों के अवशेषों की पहचान हो गई है और वे किसी भी इजरायली बंधक के नहीं हैं।

इजरायली न्यूज वेबसाइट येनेट ने नेशनल सेंटर फॉर फोरेंसिक मेडिसिन में जांच के बाद एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा, "हमने यह साफ कर दिया है कि शुक्रवार शाम को लौटाए गए अवशेष इजरायली बंधकों से संबंधित नहीं हैं।"

अधिकारी ने बताया कि यह हमास द्वारा समझौते का उल्लंघन नहीं था, और समझाया, "हमने शुरू में ही यह अंदाजा लगा लिया था कि ये अवशेष बंधकों के नहीं होंगे। फिर भी, हम चाहते हैं कि हमास वेरिफिकेशन के लिए कोई भी चीज भेजे।"

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने वेबसाइट के हवाले से बताया कि इजरायल, मध्यस्थताओं और हमास के बीच हुए समझौते के अनुसार, अस्पष्टता के मामलों में, उन्हें मिलने वाले सभी अवशेषों को जांच के लिए भेजा जाएगा। ऐसा ही इस मामले में हुआ है।

हमास अभी भी 28 में से 11 शव सौंप नहीं पाया है।

इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था, "हमारे बंधकों को वापस लाने की कोशिश जारी है और जब तक आखिरी बंधक वापस नहीं आ जाता, तब तक यह रुकेगी नहीं।"

इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के जरिए गाजा पट्टी से मिले शवों को इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) और इजरायल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी, शिन बेट को ट्रांसफर किया जाता है, और फिर पहचान के लिए तेल अवीव में नेशनल सेंटर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन ले जाया जाता है।

मंगलवार को, इजरायल ने कहा कि हमास द्वारा पिछली रात सौंपे गए अवशेष एक बंधक के शरीर के अंग थे, जिसका शव इजरायली सेना ने दो साल पहले ही बरामद कर लिया था।

एक बयान में, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजरायल ने इस सौंपने को हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते का "स्पष्ट उल्लंघन" माना है।

नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि पहचान प्रक्रिया के बाद, "यह तय किया गया कि पिछली रात लौटाए गए अवशेष मारे गए बंधक ओफिर जारफाती के हैं।"

27 साल के जारफाती को 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा कर लिया गया था। उनका शव दिसंबर 2023 में इजरायल ने एक सैन्य अभियान में बरामद किया था।

