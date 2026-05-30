इजरायल का दक्षिण लेबनान के 3 इलाकों को खाली करने का आदेश, हमले में तीन की मौत

तेल अवीव/बेरूत, 30 मई (आईएएनएस)। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के नबातियेह जिले के मायफदौन, चौकीन और जेबदीन कस्बों व गांवों के लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया है। इस बीच लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि शनिवार को एयर स्ट्राइक में तीन लोगों की मौत हो गई।

दक्षिणी लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी एनएनए ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। टायर शहर में एक घर पर एयरस्ट्राइक हुई, जिसमें एक शख्स और उसके बेटे की मौत हो गई। हमले में परिवार के 7 अन्य सदस्य भी घायल हो गए। इसके अलावा इजरायली सेना ने शरीफा-हब्बूश-नबातियेह रोड पर भी हमला किया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

इससे पहले, इजरायली सेना ने एक्स पोस्ट में कहा कि सभी लोग "तुरंत अपने घर छोड़ दें और जहरानी नदी के उत्तर की ओर जाएं।" एक अन्य पोस्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए कई रॉकेट दक्षिणी लेबनान के सेंट जॉर्जेस ऑर्थोडॉक्स चर्च और मरजायौन के ईसाई इलाकों में गिरे।

इजरायली सेना के अनुसार, चर्च के आसपास के इलाके में उसके सैनिक मौजूद नहीं थे। सेना के मुताबिक, यह घटना हिजबुल्लाह से आम लोगों को होने वाले खतरे को दर्शाती है।

आईडीएफ ने यह भी कहा कि रॉकेट हमलों में आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, अभी तक किसी हताहत की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उनके मुताबिक रातभर चले अभियान में हिजबुल्लाह के एक रॉकेट लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया। कथित तौर पर इस लॉन्चर से उत्तरी इजरायल की तरफ रॉकेट दागे गए थे।

इसके अलावा, इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ से उत्तरी इजरायल में एक हमले को भी रोक दिया है। हालांकि सेना ने यह साफ नहीं किया कि यह रॉकेट था या ड्रोन। अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है।

--आईएएनएस

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