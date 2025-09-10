इजरायल को ट्रंप का प्रस्ताव स्वीकार, विदेश मंत्री सार बोले, 'कल ही गाजा में जंग होगी खत्म, बस दो शर्त'

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने क्रोएशिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इजरायल ने गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्धविराम समझौते के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नवीनतम प्रस्ताव को "हां" कह दिया है।

सार ने कहा, "गाजा में जंग कल खत्म हो सकती है। हम कैबिनेट के फैसले के आधार पर युद्ध समाप्ति को लेकर समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए इजरायल सरकार की दो शर्तें हैं—पहला, सभी इजरायली बंधकों की रिहाई और दूसरा हमास अपने हथियार डाल दे।

हमास को "फिलिस्तीनियों और इस क्षेत्र के लिए एक समस्या" बताते हुए कहा कि हमास का निरस्त्रीकरण "गाजावासियों और वहां के फिलिस्तीनियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है।"

इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने अभी तक इस प्रस्ताव के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, हालांकि कुछ कथित विवरण प्रेस में लीक हो गए हैं, जिनमें फिलिस्तीनी कैदियों के बदले गाजा में बंद सभी बंधकों की तत्काल रिहाई और इजरायल की ओर से लड़ाई फिर न शुरू करने का समझौता शामिल है।

इजरायल के चैनल 12 न्यूज ने रविवार को बताया था कि नए प्रस्ताव के तहत, इजरायल की गाजा से वापसी धीरे-धीरे होगी, लेकिन ज्यादातर युद्धविराम की शुरुआत में ही होगी। नेटवर्क के अनुसार, वार्ताकारों के पास हमास के निरस्त्रीकरण, इजरायल की वापसी की बारीकियों और गाजा के लिए एक वैकल्पिक सरकार पर सहमति बनाने के लिए 60 दिन—या जितना समय लगे उतना समय होगा।

सार ने लेबनान सरकार के हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह को निरस्त्र करने के कैबिनेट के फैसले की भी प्रशंसा की और इसे "लेबनान और पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण" बताया।

सार ने कहा, "इजरायल और फिलिस्तीनियों ने बहुत कुछ सहा है। जब तक ये समूह देश में मौजूद हैं, जब तक हमास सत्ता में है, दोनों पक्षों का दुख खत्म नहीं होगा।"

