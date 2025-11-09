इजरायल के साथ संबंध सामान्य करना लगभग असंभव : लेबनान संसद स्पीकर बेरी

बेरूत, 9 नवंबर (आईएएनएस)। लेबनान की संसद के स्पीकर नबीह बेरी ने स्पष्ट कहा कि इजरायल के साथ सामान्य राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने लेबनानी अशरक अल-अवसत अखबार से कहा कि इस मुद्दे पर होने वाली अप्रत्यक्ष बातचीत में लेबनान, इजरायल, अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र समेत सभी पक्षों को शामिल होना चाहिए।

बेरी ने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो नागरिक विशेषज्ञों को भी बातचीत में शामिल किया जा सकता है। जैसे वर्ष 2000 में ‘ब्लू लाइन’ की सीमारेखा तय करते समय जब भूवैज्ञानिक और मानचित्रण विशेषज्ञों से परामर्श किया गया था। उन्होंने साफ कहा कि इजरायल की धमकियां और हवाई हमले हमारे रुख को नहीं बदल सकते।

हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच 27 नवंबर 2024 से युद्ध विराम लागू है, लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना समय–समय पर लेबनान में हमले करती रहती है। सेना का कहना है कि ये कार्रवाई हिज़्बुल्लाह की ओर से आ रहे “ख़तरे” को रोकने के लिए है। इजरायल ने लेबनान सीमा के पास पाँच जगह सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं।

आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार, शनिवार को पूर्वी और दक्षिणी लेबनान में इजरायल के तीन हवाई हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए, यह जानकारी लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने दी।

इस बीच, लोक निर्माण एवं परिवहन मंत्री फ़ैज रसमनी ने शनिवार को कहा कि देश ने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण (दोबारा निर्माण) को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया है। हालांकि लगातार इजराइली हमले पुनर्निर्माण प्रयासों को धीमा कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार ने बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का पूरा आकलन कर लिया है और पुनर्निर्माण की स्पष्ट योजना तैयार कर ली है। हाल की लड़ाई में हुए कुल नुकसान का आंकड़ा 11 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है। लेबनान अब वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले 250 मिलियन डॉलर के ऋण का इंतज़ार कर रहा है ताकि जरूरी ढांचों की मरम्मत शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि यह राशि पूरी नहीं है, लेकिन पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए यह पहला कदम होगा।

