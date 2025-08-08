अन्तरराष्ट्रीय

इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर नियंत्रण करने की योजना को मंजूरी दी

Aug 08, 2025, 12:15 PM

यरूशलम, 8 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर नियंत्रण करने की एक योजना को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी शुक्रवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने गुरुवार को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पहले एक साक्षात्कार में कहा था कि इजरायल पूरे गाजा पर नियंत्रण चाहता है। नेतन्याहू ने कहा था कि हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमास को वहां से हटाने के लिए गाजा पर नियंत्रण चाहते हैं।

नेतन्याहू ने कहा, "हम गाजा को अपने पास नहीं रखना चाहते। हम इसे ऐसी अरब ताकतों को सौंपना चाहते हैं जो इसे ठीक से चलाएं, हमें धमकी न दें, और गाजा के लोगों को अच्छा जीवन दें। इससे हम सुरक्षित रहेंगे।"

हमास ने इसके जवाब में बयान करते हुए कहा, "वह नेतन्याहू के बयानों को वार्ता के रुख को स्पष्ट रूप से उलटने वाला और अंतिम दौर से उनके हटने के पीछे के असली इरादों को उजागर करने वाला मानता है।"

इजरायल के हमले में गाजा में जान-माल की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि 18 मार्च को इजराइल द्वारा गाजा में हमले शुरू किए जाने के बाद से कम से कम 9,752 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 40,004 घायल हुए हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक कुल 61,258 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुल घायलों की संख्या 152,045 है।

सप्ताह की शुरुआत में इजरायल की सेना ने कहा था कि पांच देशों ने बुधवार को गाजा पर 107 सहायता पैकेज गिराए। एक रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य सामग्री से भरे पैकेट संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस ने हवाई मार्ग से गिराए।

गाजा में भूखे बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इजरायल पर वैश्विक दबाव बना था। इस दबाव की वजह से ही जुलाई के अंत में हवाई मार्ग से पैकेज गिराए जाने शुरू हुए थे।

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल जब तक गाजा भू-क्षेत्र सीमा नहीं खोलता तब तक हवाई मार्ग से गिराए गए खाद्य पैकेट का कुछ खास असर नहीं होगा। इजरायल को गाजा के कुपोषित लोगों के चिकित्सा उपचार की अनुमति देनी होगी। बता दें कि गाजा के सभी अस्पताल इजरायल ने अपने हमले में क्षतिग्रस्त कर दिए हैं।

पिछले 22 महीने से चल रहे युद्ध की वजह से गाजा में अकाल फैल गया है।

27 जुलाई को इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने घोषणा की कि सेना गाजा पट्टी के घनी आबादी वाले इलाकों में सुबह 10 बजे (स्थानीय समय) से रात 8 बजे (स्थानीय समय) तक सैन्य गतिविधियों पर स्थानीय सामरिक रोक लगाएगी।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "सेना ने कहा कि यह रोक उन इलाकों में अगली सूचना तक हर दिन लागू रहेगी जहां आईडीएफ वर्तमान में जमीनी सैनिकों के साथ अभियान नहीं चला रहा है, जिनमें देइर अल-बलाह, अल-मवासी और गाजा सिटी शामिल हैं।"

सेना के अनुसार, यह निर्णय राजनीतिक क्षेत्र के निर्देशों के अनुसार और सीओजीएटी के नेतृत्व में आईडीएफ के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में, गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के दायरे को बढ़ाने के लिए लिया गया था।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

