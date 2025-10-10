अन्तरराष्ट्रीय

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 10, 2025, 03:16 AM
इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल और हमास के बीच हुए शांति समझौते पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और उन्हें बधाई दी। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद किया।

इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमेशा से उनके घनिष्ठ मित्र रहे हैं और उनके बीच की मित्रता सदैव बनी रहेगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल राज्य के प्रति उनके समर्थन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और दोनों ने घनिष्ठ सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल और हमास के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस प्लान के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया।

उन्होंने कहा कि हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, "हम राष्ट्रपति ट्रंप के 'पीस प्लान' के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है।"

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...