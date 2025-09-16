इजरायल का गाजा सिटी पर बड़ा हमला, आईडीएफ ने पुष्टि की

गाजा/तेल अवीव, 16 सितंबर (आईएएनएस)। आईडीएफ ने गाजा सिटी में बड़े हमले का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि उसने "गाजा सिटी में हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना शुरू कर दिया है," जिससे इस क्षेत्र में एक बड़े हमले की शुरुआत की पुष्टि होती है।

आईडीएफ के प्रवक्ता (अरबी भाषा) कर्नल अविचाय अद्राई ने एक्स पोस्ट में कहा, "गाजा सिटी को एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाता है, इस क्षेत्र में रहना जोखिम भरा है।"

नागरिकों को तुरंत क्षेत्र खाली कर गाजा पट्टी के दक्षिण में इजरायल की ओर से चिन्हित मानवीय क्षेत्र की ओर जाने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न स्थानीय मीडिया के हवाले से सिन्हुआ ने भी हमले की जानकारी दी है।

अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजरायली सेना ने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए सोमवार को जमीनी हमला किया। इजरायली अखबार द यरूशलम पोस्ट ने पुष्टि की है कि इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) का गाजा शहर पर आक्रमण सोमवार देर रात शुरू हुआ।

टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, आईडीएफ हाल के दिनों में शहर और उसके आसपास हवाई हमलों का धीरे-धीरे विस्तार कर रहा है, लेकिन उसने घनी आबादी वाले उत्तरी शहर में जमीनी सैनिकों को नहीं भेजा है।

गाजा में स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों ने गाजा शहर में किसी भी इजरायली टैंक के घुसपैठ से इनकार किया है। गाजा शहर के निवासियों ने कहा कि अभी तक शहर के अंदरूनी हिस्सों में इजरायली टैंकों के प्रवेश या आवाजाही का कोई दृश्य नहीं देखा गया है। लेकिन उन्होंने गाजा शहर के अधिकांश हिस्सों में तीव्र हवाई हमलों और ड्रोन बमबारी की पुष्टि की है।

गाजा शहर में हवाई हमलों और बमबारी के बाद, इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने मंगलवार सुबह एक बयान में कहा कि "गाजा जल रहा है।"

काट्ज ने कहा कि आईडीएफ "आतंकवादी ढांचे" पर कड़ा प्रहार कर रहा है और बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

काट्ज ने आगे कहा, "जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता, हम न तो झुकेंगे और न ही पीछे हटेंगे।"

फिलिस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए ने मंगलवार तड़के बताया कि इजरायली सेना ने सोमवार रात से गाजा शहर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए, डब्ल्यूएएफए ने कहा कि इजरायली युद्धक विमान लगभग बिना रुके शहर पर हमला कर रहे हैं।

इजरायल के आर्मी रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के हफ्तों में, लगभग 3,00,000 फिलिस्तीनी गाजा शहर से भाग गए हैं, जहां लगभग 10 लाख लोग रहते हैं।

सोमवार को, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गाजा में इजरायल के हमले में वाशिंगटन के "अटूट समर्थन" का संकल्प लिया और देश की अपनी यात्रा के दौरान हमास के सफाए का आह्वान किया।

रुबियो ने यरुशलम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, "गाजा के लोग एक बेहतर भविष्य के हकदार हैं, लेकिन यह भविष्य तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता।"

अगस्त की शुरुआत में, इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी थी। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उनकी सेना गाजा शहर के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखती है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के केंद्र पर कब्जा करने के लिए हमले को विस्तार देगी।

--आईएएनएस

केआर/