इजरायल की गाजा सिटी को अपने कब्जे में लेने की योजना पर चीन ने जताई चिंता

बीजिंग, 9 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्वो च्याखुन ने 8 अगस्त को कहा कि चीन इजरायली सेना द्वारा गाजा सिटी को अपने कब्जे में लेने की योजना पर बहुत चिंतित है और इजरायल से जल्द से जल्द खतरनाक कार्रवाई बंद करने का अनुरोध करता है।

प्रवक्ता ने कहा कि गाजा फिलिस्तीनी जनता का है और फिलिस्तीनी भूमि का अभिन्न अंग है। गाजा में मानवीय संकट शिथिल करने और बंधकों की रिहाई पूरी करने का सही तरीका यथाशीघ्र ही युद्ध विराम करना है। गाजा संघर्ष का समाधान करने की कुंजी युद्ध विराम भी है। ऐसा करने से ही मुठभेड़ की समाप्ति के लिए रास्ता प्रशस्त होगा और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान की जा सकेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ गाजा में युद्धविराम पूरा करने, मानवीय संकट शिथिल करने और दो राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए समान कोशिश करने को तैयार है, ताकि फिलिस्तीन मुद्दे का पूरा, न्यायपूर्ण और स्थाई समाधान निकाला जा सके।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/