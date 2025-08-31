इजरायली हमले में मारा गया हमास के सैन्य विंग का प्रमुख अबू ओबैदा

तेल अवीव, 31 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ने हमास के सैन्य विंग के प्रचार प्रमुख अबू ओबैदा को मार गिराया है। आईडीएफ के मुताबिक, अबू ओबैदा 7 अक्टूबर 2023 से पहले हमास के सैन्य विंग के बचे हुए वरिष्ठ आतंकियों में से एक थे।

इजरायली रक्षा बल ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अबू ओबैदा के मारे जाने की जानकारी दी।

उन्होंने लिखा, "हमास के सैन्य विंग के प्रचार प्रमुख अबू ओबैदा को मार गिराया गया है। अबू 7 अक्टूबर, 2023 से पहले हमास के सैन्य विंग के बचे हुए वरिष्ठ आतंकवादियों में से एक था। उसने प्रचार और मनोवैज्ञानिक आतंक अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें अपहृत इजरायली नागरिकों और सैनिकों के फुटेज के साथ-साथ 7 अक्टूबर के नरसंहार की भयावह तस्वीरें फैलाने का काम किया।"

इजरायली रक्षा बल ने अपने बयान में कहा, "उसने अरब और फिलिस्तीनी जनता के बीच उकसावे वाले वीडियो वितरित किए, जो लोगों को इसी तरह के आतंकी कृत्यों के लिए प्रोत्साहित करते थे। वह हमास के सैन्य विंग के संदेशों के समन्वय में भी शामिल था।"

आईडीएफ ने कहा, "अबू ओबैदा अब अपने झूठ, प्रचार और आतंक को नहीं फैला सकता।"

इससे पहले, यमन में ईरान समर्थित हूती समूह के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई थी। यमनी मीडिया आउटलेट्स अल-जुम्हूरिया और अदन अल-घद ने दावा किया है कि अहमद अल-रहवी शुक्रवार को सना में एक अपार्टमेंट पर हुए इजरायली हमले में मारा गया।

रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज के कार्यालय के अनुसार, यह मिशन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर और अन्य शीर्ष कमांडरों के साथ रेड लाइन संचार प्रणाली के माध्यम से समन्वय में स्वीकृत किया गया था।

इस बीच, गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अक्टूबर 2023 से इजरायली हमलों और गोलीबारी में कम से कम 62,819 लोग मारे गए और 158,629 अन्य घायल हुए।

