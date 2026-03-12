इजरायली हमले में आईआरजीसी कमांडर इस्माइल देहगान की मौत

तेहरान, 12 मार्च (आईएएनएस)। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़ी समाचार एजेंसी तसनीम न्यूज एजेंसी ने वरिष्ठ आईआरजीसी कमांडर इस्माइल देहगान की मौत की पुष्टि की है। एजेंसी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बुधवार 11 मार्च को कर दिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में देहगान के साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। समाचार एजेंसी ने बताया कि हमले में उनकी पत्नी फरीदेह सादात सईदी, बेटी फातेमेह देहगान, बेटा मोहम्मद पारसा देहगान और उनकी सास सोगरा घासेमी की भी मौत हो गई, जबकि उनका एक अन्य बेटा मोहम्मद हुसैन देहगान घायल हो गया।

इससे पहले इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने 10 मार्च की सुबह घोषणा की थी कि उसने मध्य ईरान के रणनीतिक शहर अराक के हाफेजियाह इलाके में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इजरायली सेना का दावा था कि इस हमले का लक्ष्य एक वरिष्ठ आईआरजीसी कमांडर था।

अराक को ईरान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर माना जाता है क्योंकि यहां अराक हेवी वाटर रिएक्टर स्थित है और इसके आसपास सेना से जुड़े कई औद्योगिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं। हालांकि जिस हाफेजियाह इलाके को निशाना बनाया गया वह मुख्य रूप से एक रिहायशी क्षेत्र है।

एजेंसी ने कुछ विश्लेषकों के हवाले से बताया है कि शहर के भीतर किसी रिहायशी इमारत पर इस तरह का हमला यह संकेत देता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेहद सटीक खुफिया जानकारी मुहैया कराई गई। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, हालिया हमलों में मारे गए कई आईआरजीसी कमांडरों और सैन्य अधिकारियों का अंतिम संस्कार राजधानी तेहरान के मेराज स्क्वायर में भी किया गया।

ईरानी सरकार अक्सर सैन्य अफसरों को “प्रतिरोध के शहीद” के रूप में संबोधित करती है।

वहीं, इजरायल का तर्क रहा है कि कई बार सैन्य कमांडर अपने घरों को ही कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसी चक्कर में निशाना बन जाते हैं।

--आईएएनएस

केआर/