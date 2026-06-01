बर्लिन, 1 जून (आईएएनएस)। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की आगे बढ़ती कार्रवाई पर 'गहरी चिंता' जताई है। उन्होंने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से तुरंत लड़ाई रोकने और पहले से तय युद्धविराम पर लौटने की अपील की।

वेडेफुल ने कहा कि इजरायली सैन्य कार्रवाई उत्तरी इजरायल पर ह‍िज्‍बुल्लाह के लगातार हो रहे हमलों की प्रतिक्रिया है, लेकिन किसी भी तरह की और बढ़ोतरी पहले से तनावपूर्ण स्थिति को और खराब करेगी और लेबनान में लोगों के विस्थापन की नई लहर पैदा कर सकती है।

उन्होंने कहा कि अगर सैन्य तनाव बढ़ने की कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़े और लेबनान के कुछ हिस्से लंबे समय के लिए रहने लायक न रहें, तो इससे लंबे समय में इजरायल के पड़ोसी क्षेत्र अधिक सुरक्षित नहीं बनेंगे।

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने रविवार को कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल-सलुकी इलाके में प्रवेश करने के बाद ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है।

आईडीएफ के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल-सलुकी क्षेत्र पर सैन्य नियंत्रण स्थापित करना और इलाके में ह‍िज्‍बुल्लाह की क्षमताओं को कमजोर करना है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा, "हमारे बहादुर सैनिकों ने ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां गर्व के साथ इजरायल राज्य का झंडा और गोलानी ब्रिगेड का झंडा फहराया।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 44 साल पहले यह जगह हमारे सैनिकों की वीरता का प्रतीक थी, लेकिन यह हमारे बीच गहरे मतभेदों का भी प्रतीक थी। आज हम ब्यूफोर्ट में एक अलग तरीके से लौटे हैं। हम एकजुट होकर, दृढ़ संकल्प के साथ और पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे हैं।"

आईडीएफ का कहना है कि ह‍िज्‍बुल्लाह ब्यूफोर्ट रिज से सैन्य और लड़ाकू गतिविधियों का संचालन करता था और इसी इलाके से कई हमले किए गए थे।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्होंने आईडीएफ को लेबनान में अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा, "हमारी सेना लितानी नदी पार कर चुकी है। उसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊंचे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उसने ब्यूफोर्ट रिज को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब मेरा निर्देश है कि हम उन इलाकों में अपनी पकड़ और मजबूत तथा विस्तृत करें जो पहले ह‍िज्‍बुल्लाह के नियंत्रण में थे।"

नेतन्याहू ने ब्यूफोर्ट पर कब्जे को एक महत्वपूर्ण चरण और उनकी सरकार की नीति में बड़ा बदलाव भी बताया।

--आईएएनएस

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