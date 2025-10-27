इजरायल एक संप्रभु देश, यूएस का दखल नहीं, हम अपने मामले सुलझाने में सक्षम: नेतन्याहू

तेल अवीव, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। गाजा पट्टी के भविष्य के बारे में अहम फैसले वाशिंगटन में लिए जा रहे हैं, ऐसी बढ़ती अफवाहों के बीच, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा है कि इजरायल एक संप्रभु देश है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है।

दरअसल, येनेट न्यूज वेबसाइट ने रविवार सुबह दावा किया कि शनिवार को सेंट्रल गाजा में एक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ऑपरेटिव को निशाना बनाकर किया गया हमला अमेरिकी अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही किया गया था।

इसी मुद्दे पर कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत में बोलते हुए, नेतन्याहू ने "संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच संबंधों के बारे में बेतुके दावों" की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "जब मैं वाशिंगटन में था, तब लोग कहते थे कि मैं अमेरिकी सरकार को कंट्रोल करता हूं, कि मैं उसकी सुरक्षा नीति तय करता हूं। अब वे इसका उल्टा दावा करते हैं—कि अमेरिकी प्रशासन मुझे कंट्रोल करता है और इजरायल की सुरक्षा नीति तय करता है। लेकिन दोनों में से कुछ भी सच नहीं है।"

स्थानीय मीडिया वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की गाजा युद्धविराम वार्ता में शामिल होने को लेकर भी सवाल उठा रहा है। पिछले हफ्ते ही शांति योजना के पहले चरण को लागू कराने के लिए कई सीनियर अमेरिकी अधिकारी इजरायल आए थे।

इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, "इजरायल एक संप्रभु देश है।" "संयुक्त राज्य अमेरिका एक संप्रभु देश है। हमारा रिश्ता एक साझेदारी का है।"

द टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, गाजा में इजरायल के काम करने की आजादी को लेकर ज्यादातर आलोचना पिछले हफ्ते राफा में आईडीएफ सैनिकों पर हमास के जानलेवा हमले के बाद शुरू हुई, जिसके बाद इजरायल ने हमले किए लेकिन युद्धविराम को जारी रखा। ऐसा बताया गया कि कथित तौर पर अमेरिका ने यरूशलम को सीज फायर न तोड़ने का दबाव बनाया था।

नेतन्याहू ने आगे कहा, "मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं—हमारी सुरक्षा नीति हमारे अपने हाथों में है।हम अपने खिलाफ हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे; हम हमलों का जवाब अपनी मर्जी से देंगे, जैसा कि हमने लेबनान और हाल ही में गाजा में किया है। हमने अपने दो सैनिकों पर हमले के बाद हमास और आतंकवादी तत्वों पर 150 टन बम गिराए। और बेशक हम खतरों को बनने से पहले ही रोकते हैं, जैसा कि हमने शनिवार को ही गाजा पट्टी में किया।"

नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल "इसके लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहता। हम अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखते हैं इस पर हमारा नियंत्रण हैं और हमने अंतरराष्ट्रीय ताकतों से भी साफ कह दिया है कि इजरायल तय करेगा कि कौन सी ताकतें हमारे लिए अस्वीकार्य हैं—हम इसी तरह काम करते हैं और करते रहेंगे।

उन्होंने कहा, "यह, बेशक, संयुक्त राज्य अमेरिका को मंजूर है, जैसा कि उसके सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हाल के दिनों में कहा है," और यह भी जोड़ा कि "हम अपनी किस्मत खुद कंट्रोल करते रहेंगे।"

--आईएएनएस

केआर/