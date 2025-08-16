अन्तरराष्ट्रीय

इजरायल-भारत साझेदारी के सर्वश्रेष्ठ अध्याय अभी बाकी हैं : नेतन्याहू

Aug 16, 2025, 09:17 AM

यरूशलम, 15 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और इजरायल को "दो गौरवशाली लोकतंत्र" बताया। उन्होंने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

अपने संदेश में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजरायल ने साथ मिलकर अब तक कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों की साझेदारी के सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा, "मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इजरायल और भारत दो मजबूत लोकतंत्र हैं, जो इतिहास, नवाचार और गहरी दोस्ती से जुड़े हैं। दोनों देशों ने मिलकर अब तक बहुत कुछ हासिल किया है, और हमारी साझेदारी का सबसे अच्छा दौर अभी आना बाकी है।"

इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने भी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत की जनता को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत की दोस्ती इजरायल को और मजबूती देगी।

भारत के स्वतंत्रता दिवस पर इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "मैं भारत के सभी लोगों को शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। इन कठिन दिनों में इजरायल के साथ आपकी दोस्ती हमें मजबूत बनाती है। मैं आशा करता हूं कि हमारे देशों के रिश्ते और गहरे हों और हम जल्द ही अपने सभी बंधकों की सुरक्षित वापसी देख सके।"

इजरायली संसद (नेसेट) के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भारत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने संदेश में बिरला और अन्य नेताओं के साथ ली गई एक पुरानी तस्वीर भी साझा की।

एक्स पर साझा की गई पोस्ट में नेसेट अध्यक्ष अमीर ओहाना ने लिखा, "भारत के स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं! नेसेट की ओर से, मैं अपने प्रिय मित्र ओम बिरला और भारत के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देशों और सांसदों के बीच दोस्ती हमेशा मजबूत बनी रहे।"

भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अज़ार ने नई दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को "प्रेरणादायक" बताया। उन्होंने इस प्रतिष्ठित स्थल पर अपनी एक तस्वीर भी साझा की।

