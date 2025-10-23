इजरायल: अमेरिका रवाना होने से पहले वेंस ने कहा, 'वेस्ट बैंक पर इजरायली संसद का मतदान बेहद मूर्खतापूर्ण'

तेल अवीव, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस इजरायल की दो दिवसीय यात्रा के बाद यूएस लौट गए। रवाना होने से पहले बेन गुरियन हवाई अड्डे पर वेंस ने कहा कि वेस्ट बैंक को लेकर हुए इजरायली संसद के प्रारंभिक मतदान ने उन्हें आहत किया है और जो हुआ वो "बेहद मूर्खतापूर्ण" था।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मतदान "अजीब" था, और उन्होंने आगे कहा कि वे "इससे थोड़े असमंजस" में हैं।

द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक वेंस ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि यह एक "राजनीतिक स्टंट" था और "पूरी तरह से प्रतीकात्मक" था, लेकिन यह "एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट था, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अपमानजनक मानता हूं।"

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "वेस्ट बैंक का इजरायल में विलय नहीं किया जाएगा। हमारी नीति यही है, और अगर लोग प्रतीकात्मक मतदान करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से इससे खुश नहीं थे।"

गाजा में युद्धविराम के बारे में पूछे जाने पर, वेंस कहते हैं कि "फिलहाल, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इजरायल युद्धविराम का सम्मान कर रहा है और हमास भी युद्धविराम का सम्मान कर रहा है।"

वेंस ने कहा, "कुछ छोटे-मोटे अपवाद हैं जो इधर-उधर हो जाते हैं। जब ये दोनों पक्ष दो साल से युद्ध में हैं, तो ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन अभी तक, युद्धविराम वास्तव में कायम है, शांति वास्तव में कायम है, और अब हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए।"

वेंस ने कहा, "हमारा संदेश है - इस शांति को कायम रखने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, करें और हमारे साथ मिलकर काम करें।"

यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने आगे कहा, "नया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल अब हमास को निरस्त्र करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा, हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा, और यह उस बल की संरचना पर बहुत निर्भर करेगा। कुछ देश ऐसे हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि वे इसमें काफी अच्छे साबित होंगे और कुछ ऐसे देश भी हैं जो भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे उतने उपयोगी होंगे। लेकिन यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी ताकतें वास्तव में आगे आती हैं और हम शांति योजना के दूसरे चरण को कैसे लागू कर पाते हैं।"

जब वेंस से पूछा गया कि क्या हाल ही में इस आतंकवादी समूह के साथ कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा, "हम जब चाहें फोन करके हमास से बात कर सकते हैं," लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादातर संपर्क अरब मध्यस्थों के जरिए ही होता है।

