इजरायल: आइन वेरेड में तेजी से बढ़ रही जंगल की आग, 4 फायरफाइटिंग प्लेन तैनात

तेल अवीव, 4 नवंबर (आईएएनएस)। इजरायल का आइन वेरेड आग की चपेट में है। कई इमारतें इसकी जद में आ गई हैं तो खेत भी धू-धू कर जल रहे हैं। आग का पता चलते ही मौके पर तुरंत फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमों को भेजा गया। आग बुझाने के लिए फायरफाइटर्स प्लेन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके के सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये ग्रामीण इलाका मध्य इजरायल में स्थित है। द टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार कानून प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि इलाके को खाली करा दिया गया है। हालांकि तस्वीरें और वीडियो फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम ने ऐसी पोस्ट की हैं जिसमें दूर से ही आग की लपटें उठती दिख रही हैं। चारों ओर धुंआ दिखाई दे रहा है।

तेज हवाओं के कारण आग इमारतों तक पहुंच रही है, इसलिए समुदाय के उत्तरी हिस्से के निवासी अपने घर खाली कर रहे हैं। किसी के घायल या झुलसने की खबर नहीं है।

फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने सेंट्रल इजरायल में बड़ी संख्या में टीमें भेजी हैं। शुरुआत में इलाके में आठ टीमों को भेजा गया था वहीं आग की भयावहता को देखते हुए 15 और फायरफाइटिंग टीमें और चार फायरफाइटिंग प्लेन भी मदद के लिए भेजे गए हैं। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक और भी टीमें आएंगी।

वाईनेटन्यूज के अनुसार आग फैल रही है जिसके चलते पुलिस ने अब इलाके के उत्तरी हिस्से से निवासियों को निकालना शुरू कर दिया है।

वहीं, सड़क मार्ग पर भी आवागमन को लेकर पाबंदियां लागू की गईं है। कानून प्रवर्तन विभाग के मुताबिक पुलिस ने ड्राइवरों को आग से दूर रखने के लिए रूट 553 को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है।

--आईएएनएस

केआर/