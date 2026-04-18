ईरानी सेना दिवस पर अराघची ने जारी किया बधाई संदेश, बोले- सेना की समझदारी और ताकत साफ दिख रही

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। ईरान में 18 अप्रैल को सेना दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के साथ जारी तनाव की वजह से सेना दिवस के मौके पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में बदलाव किए गए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ईरानी सेना के लिए संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि तनाव के समय में ईरानी सेना की समझदारी और ताकतवर भूमिका पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही है।

ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अक्रमिनिया के अनुसार, युद्ध जैसी स्थितियों के कारण इस साल शहरों में होने वाली पारंपरिक सैन्य परेड को रद्द कर दिया गया है। विदेश मंत्री अराघची ने कहा, "अल्लाह के नाम पर, जो सबसे दयालु और रहमदिल है, भाई मेजर जनरल हतामी, ईरान की सेना के कमांडर-इन-चीफ, ऐसे समय में जब हमारा प्यारा वतन अपने इतिहास के सबसे अहम दौर से गुजर रहा है और देश के हितों की रक्षा करने और देश की स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में सेना की समझदारी और ताकतवर भूमिका पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही है। मैं आपको, साथ ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना के सभी बहादुर लड़ाकों और समर्पित सैनिकों को, 29वें फरवरदीन, आर्मी डे के मौके पर दिल से बधाई देता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "यह दिन सेना की चारों ब्रांच में इस देश के गर्वित बेटों की हिम्मत, कुर्बानी और समर्पण का सम्मान करने का एक कीमती मौका है, जिन्होंने दूसरी आर्म्ड फोर्सेज के साथ मिलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की संप्रभुता की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश की सुरक्षा और ताकत पक्के इरादे, नेक इरादों और बहादुर लोगों की लगन से आती है, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा और देश के हितों की रक्षा सबसे अच्छे तरीके से की है। बेशक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की मौजूदा ताकत, साथ ही देश के हितों की रक्षा में इसके डिप्लोमैटिक सिस्टम की सफलताएं, बिना स्वार्थ के सेना की लगातार कोशिशों और कुर्बानियों की वजह से हैं।"

ईरानी विदेश मंत्री ने बधाई संदेश में आगे कहा, "विदेश मंत्रालय में मेरे साथी और मैं, अलग-अलग समय में, खासकर हाल की अहम लड़ाइयों में हमलावरों का सामना करने में सेना की बहादुरी की याद का सम्मान करते हैं और ईरान की सेना के साथ लगातार बातचीत, तालमेल और सहयोग के लिए अपने पक्के वादे को दोहराते हैं। ईरान की सेना के सम्मानित शहीदों के सम्मान में, मैं ईरानी राष्ट्र, उसकी सेना और उसके डिप्लोमैटिक कोर की जीत और शान के लिए दुआ करता हूं।"

बता दें कि ईरानी सेना दिवस की शुरुआत 18 अप्रैल, 1979 को आयतोलला खुमैनी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ईरानी सशस्त्र बलों की ताकत और देश की रक्षा के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करना है।

--आईएएनएस

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