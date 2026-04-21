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ईरान से नहीं हुई डील पूरी तो बहुत सारे बम फटेंगे, ट्रंप का सख्त संदेश-और नहीं बढ़ाएंगे संघर्ष विराम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 03:54 AM

वाशिंगटन, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। ईरान और अमेरिका के बीच जारी गतिरोध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ युद्धविराम बुधवार शाम को खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान उनकी डील को स्वीकार नहीं करता है तो संघर्ष विराम के लिए हुए समझौते को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है।

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में दूसरे चरण की वार्ता के लिए ईरान तैयार है। सूत्रों के अनुसार , अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और शीर्ष अमेरिकी अधिकारी संभावित वार्ता के लिए मंगलवार को पाकिस्तान रवाना होने वाले हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को घोषित युद्धविराम अमेरिकी पूर्वी समय के अनुसार बुधवार शाम को समाप्त हो जाएगा और मैं जल्दबाजी में कोई बुरा सौदा नहीं करने वाला। हमारे पास बहुत समय है।

एक साक्षात्कार में ट्रंप ने यह भी कहा कि शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहेगा। उन्होंने कहा, "ईरान चाहता है कि मैं इसे खोल दूं, लेकिन जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, मैं इसे नहीं खोलूंगा।"

सोमवार सुबह पीबीएस न्यूज से फोन पर बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ युद्धविराम समाप्त होता है, तो बहुत सारे बम फटने लगेंगे। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरानी वार्ताकार इस्लामाबाद में होने वाली नई वार्ता में भाग लेंगे, तो उन्होंने कहा: "मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, उन्हें वहां होना चाहिए। हमने वहां मौजूद रहने पर सहमति जताई थी, हालांकि वे कहते हैं कि हमने सहमति नहीं दी। हम देखेंगे कि वे वहां आते हैं या नहीं। अगर वे वहां नहीं भी होते हैं, तो भी कोई बात नहीं।"

अमेरिकी केंद्रीय कमान ने एक्स पर बताया कि सोमवार सुबह तक अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले 27 जहाजों को वापस भेज दिया।

--आईएएनएस

वीसी

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