ईरान ने कहा, हाल के दिनों में यूएई पर नहीं किया कोई हमला

तेहरान, 6 मई (आईएएनएस)। ईरान की प्रमुख सैन्य कमान “खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स” ने कहा है कि देश के सशस्त्र बलों ने हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ कोई मिसाइल या ड्रोन ऑपरेशन नहीं किया है। अर्द्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने यह जानकारी दी है।

मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फाग़ारी ने यह घोषणा करते हुए जोर दिया कि यदि ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई की होती, तो “हम उसे स्पष्ट और निर्णायक रूप से घोषित करते।”

उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें ईरान पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने यूएई के अधिकारियों और राजनेताओं से अपील की कि वे अपने देश को अमेरिका और इज़राइल द्वारा बिछाए गए जाल में न फँसने दें, जैसा कि शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया।

ज़ोल्फाग़ारी ने यह भी कहा कि यूएई को ईरान के खिलाफ “मीडिया आक्रमण” नहीं चलाना चाहिए और “बेबुनियाद आरोप” नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यूएई पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिका और इजरायल के मुख्य ठिकानों में से एक बन गया है और वहां उनके सैनिकों और सैन्य उपकरणों का बड़ा हिस्सा मौजूद है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान ने अब तक यूएई की “मीडिया हाइप” और “इस्लामी दुनिया के दुश्मनों” को दी जा रही सहायता के बावजूद संयम बनाए रखा है, केवल यूएई की जनता की सुरक्षा के लिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूएई की भूमि से ईरानी द्वीपों और तटों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, तो ईरान “कड़ा और पछतावा कराने वाला जवाब” देगा।

सोमवार को यूएई ने कहा था कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए देश पर नए सिरे से हमले किए हैं, जिनमें फुजैरा तेल उद्योग क्षेत्र जैसे स्थानों को निशाना बनाया गया और तीन भारतीय नागरिक घायल हुए।

वहीं, ईरानी राज्य टेलीविजन ने एक सैन्य स्रोत के हवाले से कहा कि ईरान की तेल सुविधाओं को निशाना बनाने की कोई पूर्व-निर्धारित मंशा नहीं थी। साथ ही उसने “अमेरिकी सैन्य साहसिकता” को दोष देते हुए कहा कि इसी कारण ऐसे हालात बने जिनसे जहाज होर्मुज़ जलडमरूमध्य के प्रतिबंधित क्षेत्रों से गुजर सके।

--आईएएनएस

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