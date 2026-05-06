ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट के माध्यम से शिपिंग को नियंत्रित करने के लिए शुरू की नई प्रणाली

तेहरान, 6 मई (आईएएनएस)। ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है, जैसा कि सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है। यह कदम उस समुद्री तनाव को और बढ़ाता है, जिसमें अब अमेरिका की नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाई की धमकियां भी शामिल हो गई हैं।

नए नियमों के तहत, इस संकीर्ण जलमार्ग से गुजरने की योजना बनाने वाले सभी जहाजों को ईरानी अधिकारियों से ईमेल के माध्यम से अनुमति लेनी होगी, जैसा कि शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने राज्य-संचालित प्रेस टीवी के हवाले से बताया। ईरान इस पहल को “संप्रभु शासन प्रणाली” बता रहा है।

प्रेस टीवी के अनुसार, जहाजों को अपनी परिचालन प्रक्रियाओं को इस व्यवस्था के अनुसार बदलना होगा और जलमार्ग में प्रवेश करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसने इस पहल को एक “संप्रभु शासन प्रणाली” बताया है, जो अब इस रणनीतिक चोकपॉइंट पर लागू हो चुकी है।

ईरान ने 28 फरवरी के बाद से होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर अपनी सख्ती बढ़ा दी है, जब उसने कहा था कि वह इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े जहाजों को सुरक्षित मार्ग नहीं देगा, यह कदम ईरानी क्षेत्र पर संयुक्त हमलों के बाद उठाया गया था।

ईरान की संसद भी ऐसे कानून पर विचार कर रही है, जो इज़रायल और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंधों को औपचारिक रूप देगा और अन्य “गैर-शत्रुतापूर्ण” जहाजों पर शुल्क (टोल) प्रणाली लागू करेगा।

ये दावे उस समय आए हैं जब इस जलमार्ग को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों की ओर आने-जाने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में तेहरान के साथ असफल युद्धविराम के बाद की बातचीत के बाद लागू किए गए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका सोमवार सुबह से होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट करना शुरू करेगा, जिसे उन्होंने “ऑपरेशन फ्रीडम” बताया और इसे एक मानवीय कदम करार दिया।

इसके जवाब में, ईरान के संयुक्त सैन्य मुख्यालय “खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स” ने सरकारी IRNA समाचार एजेंसी द्वारा जारी बयान में चेतावनी दी कि “कोई भी विदेशी सशस्त्र बल, विशेषकर आक्रामक अमेरिकी सेना, यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास आने या प्रवेश करने का प्रयास करती है, तो उस पर हमला किया जाएगा।”

--आईएएनएस

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