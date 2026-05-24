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ईरान में तबाही लाने की प्लानिंग कर रहे ट्रंप? तेहरान के नक्शे में दिखाया अमेरिका का झंडा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 04:44 AM

वाशिंगटन, 23 मई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट के जरिए अक्सर वह सुर्खियों में बने रहते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब भी जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी तस्वीर साझा की है, जिससे यूएस और ईरान के बीच तनाव की आग और भड़केगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नक्शे में अमेरिका का झंडा दिखाया है।

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर मिडिल ईस्ट का नक्शा साझा किया। इस नक्शे में उन्होंने ईरान को अमेरिकी झंडे में दिखाया है। इसके साथ ही तस्वीर के सबसे ऊपर लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट (संयुक्त राज्य मिडिल ईस्ट)।

इस नक्शे में तुर्किए, सीरिया, इराक और सऊदी अरब को भी दर्शाया गया है, लेकिन उन पर अमेरिका का झंडा नहीं लगा है। अमेरिकी मीडिया सीएनएन के अनुसार, ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिका के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें वे ईरान के साथ युद्ध को लेकर आगे के रास्ते पर सोच-विचार कर रहे थे।

व्हाइट हाउस का यह सत्र ट्रंप नियमित तौर पर आयोजित करते हैं, हालांकि इस बार यह ऐसे समय में हुआ, जब युद्ध खत्म करने के लिए एक डील पक्की करने की कोशिश में डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है। वैसे तो यह सत्र बिना किसी फैसले के खत्म हो गया कि आगे क्या होगा, लेकिन विदेश सचिव मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि आज थोड़ी देर बाद कुछ खबर आ सकती है।

भारत दौरे पर आए मीडिया से बात करते हुए रुबियो ने कहा, “अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब भी कुछ काम हो रहा है। इस बात की संभावना है कि चाहे आज बाद में हो, कल हो, या कुछ दिनों में, हमारे पास कहने के लिए कुछ हो सकता है।”

इस बीच, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने शुक्रवार को कहा कि लड़ाई खत्म करने की उम्मीद में कतर और पाकिस्तान के डेलिगेशन तेहरान गए हैं।

बातचीत की रफ्तार से परेशान ट्रंप को सैन्य एक्शन फिर से शुरू करने के ऑप्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस हफ्ते की शुरुआत में हमले का ऑर्डर देने से एक घंटे दूर थे, लेकिन खाड़ी देशों के कहने पर उन्होंने इसे रोक दिया। शुक्रवार को, उन्होंने वीकेंड के लिए न्यू जर्सी में अपने गोल्फ रिजॉर्ट जाने का प्लान रद्द कर दिया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वह बहामास में अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार से जुड़े हालात और अमेरिका के लिए मेरा प्यार ऐसा है।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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