ईरान में 'राष्ट्रीय एकता और एकजुटता सप्ताह' घोषित, उपराष्ट्रपति मोहम्मद-रेजा आरिफ ने किया ऐलान

तेहरान, 13 मार्च (आईएएनएस)। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद-रेजा आरिफ ने कहा कि प्रशासन ने अगले सप्ताह को 'ईरान के लिए राष्ट्रीय एकता और एकजुटता सप्ताह' घोषित किया है। समाचार एजेंसी आईआरएनए ने यह जानकारी दी।

आरिफ ने कहा कि उन्होंने प्रशासन की तरफ से यह फैसला किया है और वे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के पहले संदेश से प्रेरित हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह संदेश दिन में जारी किया गया और इसमें ईरानी लोगों के बीच एकता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया।

आरिफ ने कहा, "सर्वोच्च नेता के अनुसार देश की शक्ति और सुरक्षा के लिए जनता की सक्रिय मौजूदगी और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं।"

इसी बीच, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने गुरुवार को कहा कि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनके देश का 'जन्मजात अधिकार' है। इरावानी ने पत्रकारों को बताया कि ईरान 'समुद्र के कानून के तहत नेविगेशन की आजादी के सिद्धांत का पूरा सम्मान करता है और उसके लिए कमिटेड है।'

उन्होंने कहा, "हालांकि, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' समेत इस इलाके में मौजूदा हालात ईरान के सेल्फ-डिफेंस के अपने अधिकार के कानूनी इस्तेमाल का नतीजा नहीं हैं। बल्कि, यह ईरान के खिलाफ हमला करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के लिए अमेरिका की अस्थिर करने वाली गतिविधियों का सीधा नतीजा है।"

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने गुरुवार को 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को लगातार बंद रखने की मांग करते हुए कहा कि "'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को रोकने का तरीका निश्चित रूप से इस्तेमाल होता रहना चाहिए।"

गौरतलब है कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से तेहरान समेत ईरान के कई अन्य शहरों पर हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और नागरिकों की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और मध्य पूर्व में अमेरिका के ठिकानों व संपत्तियों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए।

