ईरान के तेहरान, करज और इस्फहान इलाकों में इजरायल ने किए नए एयर स्ट्राइक

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में कम से कम दो धमाकों की आवाज सुनी गई। एयर स्ट्राइक तेहरान के दक्षिण में बसे शहर शाहर-ए-रे और शहर के पश्चिम में करज पर भी हुए।

वहीं, दक्षिण में, ऐतिहासिक सेंट्रल शहर इस्फहान में भी एक अलग एयर स्ट्राइक की खबर है। हमलों में किसी के हताहत होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि वह तेहरान में इस्लामिक रिपब्लिक शासन के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है।

आईडीएफ ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के 7 इलाकों को तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि हिज्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से हमला जारी रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईडीएफ ने जानकारी दी कि वह लेबनान की राजधानी पर हमला कर रही है। अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, 2 मार्च से इजरायल के देश पर बढ़ते हमलों के बाद लेबनान में मारे गए 1,000 से ज्यादा लोगों में कई औरतें और बच्चे भी शामिल हैं।

इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया था कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान के बासिज इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी और एक दूसरे सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी को मार गिराया। इससे पहले आईडीएफ ने संदेह जताया था कि अहमदी की मौत हो गई है और इस खबर की पुष्टि के लिए जांच की जा रही थी। वहीं अब इजरायली फोर्स ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है।

आईडीएफ ने कहा, "इस हफ्ते की शुरुआत में, एयर फोर्स ने सैन्य इंटेलिजेंस के हिसाब से, तेहरान के बीचों-बीच बसीज यूनिट के सीनियर नेतृत्व पर हमला किया, जिसमें यूनिट के कमांडर, गुलामरेजा सुलेमानी के साथ-साथ कई दूसरे सीनियर कमांडर भी मारे गए।"

इजरायल ने कहा कि अहमदी ने इस साल की शुरुआत में ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की कार्रवाई में "खास भूमिका" निभाई थी, जिसमें दावा किया गया कि हजारों लोग मारे गए थे।

बता दें, इजरायल ईरानी सत्ता पर अधिकारियों की पकड़ को कमजोर करने की कोशिशों के तहत बासिज फोर्स को निशाना बना रहा है। इजरायली हमलों में ईरान के कई बड़े अधिकारी मारे गए हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब शामिल हैं।

--आईएएनएस

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