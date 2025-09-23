ईरान के शीर्ष जनरल की चेतावनी, 'दुश्मनों ने आक्रमण किया तो मिलेगा माकूल जवाब'

तेहरान, 22 सितंबर (आईएएनएस)। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दोलरहीम मौसवी ने सोमवार को दावा किया कि उनका देश अपनी सुरक्षा को लेकर सजग है और किसी भी आक्रमण का जवाब रणनीतिक तौर पर देने को तैयार है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, मौसवी ने 1980 के दशक में ईरान पर थोपे गए इराकी युद्ध को याद करते हुए एक संदेश जारी किया। उन्होंने इस साल जून में 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान इजरायल की "विफलता" का भी हवाला दिया।

ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी 'तस्नीम' ने सोमवार को बताया, " मौसवी ने कहा ईरान की घरेलू सैन्य और रक्षा क्षमताएं, उसकी क्षेत्रीय क्षमताएं और ईरानी सशस्त्र बलों की निर्णायक प्रतिक्रिया ने शत्रुतापूर्ण साजिशों को विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य खतरों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेगा और हर चुनौती को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन करने के अवसर में बदल देगा।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "वरिष्ठ कमांडर ने आग्रह किया कि आधुनिक रक्षा तकनीकों को आगे बढ़ाना, निवारक शक्ति को मजबूत करना और हाइब्रिड युद्ध - विशेष रूप से दुश्मन के कोग्नेटिव वॉर - का मुकाबला करने की तैयारी केंद्रीय प्राथमिकताओं में बनी रहनी चाहिए।"

मौसवी ने ईरानियों को आश्वासन दिया कि देश की सशस्त्र सेनाएं, 'स्ट्रैटेजिक सरप्राइजेज' पर भरोसा करते हुए, 'दमनकारी शक्तियों' से किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उनका जवाब "समय पर, निर्णायक, अफसोसजनक और कल्पना से परे" होगा।

इस साल जून में इजरायल द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान और देश भर के अन्य शहरों पर हवाई हमले शुरू करने के बाद, देश के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने मौसवी को सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के एयरोस्पेस डिवीजन का नया मुख्य कमांडर नियुक्त किया था।

यह नियुक्ति उनके पूर्ववर्ती मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की इजरायली हवाई हमलों के दौरान हत्या के बाद हुई थी।

बाघेरी के अलावा, आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरान के खतम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और छह ईरानी परमाणु वैज्ञानिक भी हमलों में मारे गए थे।

--आईएएनएस

केआर/