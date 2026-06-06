ईरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप का बयान, कहा- हालात नियंत्रण में, सब सही दिशा में चल रहा है

वॉशिंगटन, 6 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़े हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वहां की स्थिति अच्छी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।

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शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, "ईरान के साथ स्थिति काफी अच्छी लग रही है।"

पिछले कुछ हफ्तों से व्हाइट हाउस का ध्यान ईरान से जुड़े तनाव, ऊर्जा बाजार और खाड़ी क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रहा है। ट्रंप की ताजा टिप्पणी से यह संकेत मिला कि उन्हें मौजूदा घटनाक्रम को लेकर भरोसा है, लेकिन उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया।

इसी बातचीत में ट्रंप ने अमेरिका के रोजगार आंकड़ों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाल में जारी रोजगार संबंधी आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं।

ट्रंप ने कहा, "आज रोजगार के आंकड़े शानदार रहे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतने अच्छे होंगे। ये उम्मीद से कई गुना बेहतर रहे।"

राष्ट्रपति ने रोजगार रिपोर्ट को व्यापक आर्थिक गति से जोड़ा और कहा कि पूरे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा, "हमारे देश में जितनी तेजी से फैक्ट्रियां और उद्योग लगाए जा रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।"

राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण निवेश बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उनके अनुसार, हालिया रोजगार रिपोर्ट इस बात का संकेत है कि देश में विकास और निवेश दोनों बढ़ रहे हैं।

बातचीत के दौरान ट्रंप ने कई बार रोजगार आंकड़ों को "शानदार" बताया और कहा कि नतीजे उनकी उम्मीदों से भी बेहतर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक विकास का मतलब हमेशा महंगाई बढ़ना नहीं होता। उनके मुताबिक, मजबूत अर्थव्यवस्था को वित्तीय बाजारों के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए।

ट्रंप ने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसका यह मतलब नहीं है कि महंगाई भी बढ़ेगी।"

उन्होंने यह भी कहा कि वह ब्याज दरों में कमी देखना चाहेंगे, हालांकि मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले लेने का अधिकार अमेरिकी केंद्रीय बैंक के नेतृत्व के पास है।

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उनकी सरकार का ध्यान आर्थिक प्रदर्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी, ऊर्जा बाजार और विदेश नीति जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है।

--आईएएनएस

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