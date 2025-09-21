ईरान के राष्ट्रपति के साथ सीएमजी का विशेष साक्षात्कार

बीजिंग, 20 सितंबर (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) ने हाल में चीन की राजधानी पेइचिंग में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन का इंटरव्यू किया।

साक्षात्कार के दौरान पेज़ेशकियन ने कहा कि चीन तेजी से विकास करने वाला देश है। चीनी नेताओं के मजबूत नेतृत्व में चीन एकजुट और सामंजस्यपूर्ण विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। चीन की विकास योजना वैज्ञानिक है और लक्ष्य स्पष्ट है। चीन एकतरफावाद का विरोध करता है, जबकि बहुपक्षवाद को प्रोत्साहन देता है। यह न्यायपूर्ण रुख प्रशंसनीय है।

पेज़ेशकियन ने कहा कि ईरान और चीन दोनों प्राचीन सभ्यता वाले देश हैं। दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान का कई हजार वर्षों का इतिहास है। अब ईरान और चीन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वैश्विक शासन पहल पेश की। यह पहल सरकारों के बीच आदान-प्रदान मजबूत करने पर जोर देती है, प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का पारस्परिक सम्मान का प्रवर्तन करती है और सभी देशों के साथ समान व्यवहार की वकालत करती है। आशा है कि इस दृष्टिकोण का कार्यान्वयन किया जाएगा, ताकि एक साथ शांतिपूर्ण, सुरक्षित, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष दुनिया का निर्माण किया जा सके।

पेज़ेशकियन ने यह भी कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह-समझौता हमारे सर्वोच्च नेता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। यह रुझान केवल ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के सभी प्राचीन सभ्यता वाले पड़ोसी देशों के बीच भी मौजूद है। चीनी नेता शांति को प्रोत्साहन देते हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए चीन मध्य-पूर्व क्षेत्र में ज्यादा मजबूत और व्यापक भूमिका निभा सकता है, ताकि एससीओ जैसे संगठनों के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी