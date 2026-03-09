अन्तरराष्ट्रीय

ईरान को नए सुप्रीम लीडर मिलने पर विदेश मंत्री अराघची ने दी बधाई, बोले-यह देश की अखंडता को करेगा मजबूत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 09, 2026, 10:59 AM

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका-इजरायल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे अयातुल्लाह सैयद मोजतबा होसैनी खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी चुना गया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिलने पर बधाई दी है। अराघची ने कहा कि यह चुनाव देश की संप्रभुता और अखंडता को मजबूत करेगा।

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर अराघची का संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा, "मैं अयातुल्लाह सैयद मोजतबा होसैनी खामेनेई को इस्लामिक क्रांति के तीसरे नेता के तौर पर उनके सही चुनाव पर बधाई देता हूं और ईरान के महान लोगों को बधाई देता हूं। देश के सामने मौजूदा मुश्किल हालात में, यह चुनाव बेशक हमारे प्यारे देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देगा और ईरानी लोगों के बीच एकता और मेलजोल को मजबूत करेगा।

उन्होंने आगे कहा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सभी डिप्लोमैट्स (जिनमें राजदूत, चार्जेस डी’अफेयर्स, कॉन्सल और विदेश में ईरान के डिप्लोमैटिक मिशन के दूसरे हेड, साथ ही देश में विदेश मंत्रालय के डिप्टी, मैनेजर और स्टाफ शामिल हैं) इस्लामिक क्रांति के तीसरे लीडर के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करते हैं और करते हैं कि हम ईरान के महान देश के अधिकारों की रक्षा करने, राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को आगे बढ़ाने और ईरान की इस्लामिक क्रांति के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। झंडा उठाने वालों के हाथों से झंडा कभी न गिरे।"

सोमवार तड़के कतर पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया। वहां के स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 3 बजे खतरे का स्तर बढ़ाया गया और करीब 10 मिनट बाद, उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान की तरफ से खाड़ी के दूसरे देशों पर भी हमलों की लहर देखी गई।

बहरीन की सरकारी मीडिया का कहना है कि सित्रा इलाके में हुए ड्रोन हमले में बहरीन के 32 लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के अनुसार एम्प्टी क्वार्टर में शायबा ऑयलफील्ड्स को टारगेट कर रहे कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। यह अरामको की चलाई जाने वाली फैसिलिटी है और यह आम तौर पर एक दिन में दस लाख बैरल से ज्यादा तेल बनाती है।

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि उसने राजधानी रियाद के उत्तर में दो ड्रोन मार गिराए और शहर के डिप्लोमैटिक इलाके को टारगेट कर रहे किसी प्रोजेक्टाइल को भी मार गिराया।

यूएई भी ईरानी हमलों से बच नहीं पाया है। उन्होंने कहा है कि वे फुजैराह इलाके में किसी तरह की बड़ी आग से निपट रहे हैं, जो किसी तरह के प्रोजेक्टाइल के मलबे से लगी थी जिसे इंटरसेप्ट किया गया था।

--आईएएनएस

केके/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...