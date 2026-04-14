ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे : ट्रंप

वॉशिंगटन, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान “परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा” और यह पुष्टि की कि अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी शुरू कर दी है क्योंकि वे तेहरान पर वार्ता में लौटने के लिए दबाव बना रहे हैं।

ओवल ऑफिस के बाहर एक अनियोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ विवाद परमाणु क्षमताओं को लेकर है। उन्होंने कहा, “यह इस बात को लेकर है कि उन्हें कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलेगा, ईरान… ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा।”

उन्होंने आगे कहा कि बातचीत के दौरान तेहरान ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया था। “हमने कई बातों पर सहमति बनाई, लेकिन उन्होंने इस पर सहमति नहीं दी और मुझे लगता है कि वे मान जाएंगे। मुझे लगभग पूरा भरोसा है। दरअसल, मुझे पूरा यकीन है। अगर वे सहमत नहीं होते, तो कोई समझौता नहीं होगा,” ट्रंप ने कहा।

राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि ईरान ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए संपर्क किया है। उन्होंने कहा, “दूसरी तरफ से हमें कॉल आई है। वे बहुत, बहुत ज्यादा समझौता करना चाहते हैं।”

सैन्य मोर्चे पर ट्रंप ने पुष्टि की कि नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। “हाँ, यह शुरू हो गई है, 10:00 बजे,” उन्होंने पूछे जाने पर कहा कि क्या नौसैनिक नाकाबंदी शुरू हो गई है।

उन्होंने इस कदम को तेहरान की गतिविधियों का मुकाबला करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा बताया। ट्रंप ने कहा, “हम किसी देश को दुनिया को ब्लैकमेल या जबरन वसूली करने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि वे यही कर रहे हैं। वे वास्तव में दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे।”

ट्रंप ने संकेत दिया कि यह नाकाबंदी कई उद्देश्यों को पूरा कर सकती है, जिसमें ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाना और वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करना शामिल है। “शायद सब कुछ। मेरा मतलब है, ये दोनों बातें निश्चित रूप से, और भी बहुत कुछ,” उन्होंने कहा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए होरमुज़ जलडमरूमध्य पर निर्भर नहीं है। “हम इस जलडमरूमध्य का उपयोग नहीं करते। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना तेल और गैस है, जरूरत से कहीं ज्यादा,” ट्रंप ने कहा, और जोड़ा कि अमेरिका सऊदी अरब और रूस से “काफी अधिक” तेल उत्पादन करता है।

साथ ही, उन्होंने इस जलमार्ग के वैश्विक महत्व को रेखांकित किया। “तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को इसकी जरूरत है,” उन्होंने कहा।

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “यह मत भूलिए कि उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायु रक्षा खत्म हो चुकी है, उनका रडार खत्म हो चुका है, और उनके नेता भी नहीं रहे।”

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि समझौता नहीं हुआ तो इसके परिणाम होंगे। “यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा,” ट्रंप ने कहा, लेकिन विस्तार से बताने से इनकार कर दिया।

राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य देशों ने भी नाकाबंदी लागू करने में सहायता की पेशकश की है। उन्होंने कहा, “अन्य देश भी… उन्होंने अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है,” और जोड़ा कि जल्द ही और विवरण घोषित किए जा सकते हैं।

चीन की भूमिका पर ट्रंप ने कहा कि बीजिंग ने सीधे संपर्क नहीं किया है लेकिन वह स्थिति का समाधान चाहता है। उन्होंने कहा, “हमारा चीन के साथ बहुत अच्छा संबंध है। वह भी इसे खत्म होते देखना चाहता है।”

--आईएएनएस

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