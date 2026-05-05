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ईरान के फुजैराह हमले में 3 भारतीय घायल, विदेश मंत्रालय ने की तुरंत हमले रोकने की मांग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 09:41 AM

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। भारत ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर हुए हमलों की निंदा की, जिनमें तीन भारतीय नागरिक घायल हुए। साथ ही तुरंत नागरिकों और नागरिक ढांचों को निशाना बनाने पर रोक लगाने की अपील की। यूएई ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है।

सोमवार (स्थानीय समय) को फुजैराह में हुए हमलों में तीन भारतीय घायल हुए थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "फुजैराह पर हुआ हमला, जिसमें तीन भारतीय नागरिक घायल हुए, मंजूर नहीं है। हम इस दुश्मनी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाने को तुरंत रोकने की मांग करते हैं।"

विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट के जरिए फ्री और बिना रुकावट के नेविगेशन और कॉमर्स की भी मांग करते हैं। भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी कोशिशों का समर्थन करने के लिए तैयार है।"

यूएई में भारतीय दूतावास ने कहा, "फुजैराह में आज हुए हमलों में तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। हम प्रभावित भारतीय नागरिकों की सही मेडिकल देखभाल और भलाई पक्का करने के लिए लोकल अधिकारियों के संपर्क में हैं।"

इस बीच, यूएई के विदेश मंत्रालय ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके बिना उकसावे के ईरान के नए हमले की निंदा की। यूएई ने यह भी कन्फर्म किया कि सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं पर ईरान के हमले के नतीजों की वजह से तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं।

मंत्रालय ने ईरान की हरकतों को गुस्सा करने का गलत काम और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता और इलाके की एकता के लिए सीधा खतरा बताया।

यूएई के मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन हैं।

मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यूएई किसी भी हालत में अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। देश इन बिना उकसावे वाले हमलों का जवाब इस तरह से देने का अपना पूरा और कानूनी अधिकार रखता है जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उसकी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और उसके नागरिकों, निवासियों और विजिटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इसमें इन हमलों को तुरंत रोकने और सभी दुश्मनी खत्म करने का पूरा पालन सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया गया। बयान में कहा गया, "यूएई इन बिना उकसावे वाले हमलों और उनके नतीजों के लिए ईरान को पूरी तरह जिम्मेदार मानता है।"

--आईएएनएस

केके/वीसी

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