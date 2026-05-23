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ईरान जा सकते हैं असीम मुनीर, अमेरिकी विदेश सचिव रुबियो बोले-पाकिस्तान के साथ लगातार संपर्क में है यूएस

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 03:04 AM

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। ईरान के साथ भीषण तनाव के बीच अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो भारत के दौरे पर आने वाले हैं। अपने दो देशों की यात्रा शुरू करने से पहले अमेरिकी विदेश सचिव ने जानकारी दी है कि ईरान के साथ बातचीत को लेकर अमेरिका लगातार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ उच्चस्तरीय संपर्क में हैं।

मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने होर्मुज में ताजा स्थिति को लेकर कहा, "नहीं, मुझे यही उम्मीद है कि हम सभी ईरान के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट देखना चाहेंगे जिसमें स्ट्रेट खुले हों और वे अपने न्यूक्लियर एम्बिशन वगैरह अपने न्यूक्लियर हथियार का सपना को छोड़ दें। हम सभी यही उम्मीद करेंगे और इसी पर हम काम करते रहेंगे और इसी पर काम चल रहा है, यहां तक ​​कि जब मैं अभी आपसे इस बारे में बात कर रहा हूं।"

उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे पास एक प्लान बी भी होना चाहिए और प्लान बी यह है कि अगर ईरान स्ट्रेट्स खोलने से मना कर दे तो क्या होगा? अगर ईरान तय करता है, हम होर्मुज स्ट्रेट खोलने से मना कर दें। हम स्ट्रेट के मालिक बन जाएंगे और हम इसके लिए टोल चार्ज करेंगे? उस समय इसके बारे में कुछ करना होगा और मैं कहूंगा कि आज यहां मौजूद ऐसे देश हैं, जो इससे अमेरिका से भी ज्यादा प्रभावित हैं।

अमेरिकी विदेश सचिव ने कहा, हमें यह सोचना शुरू करना होगा कि अगर कुछ हफ्तों बाद ईरान यह तय करता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखेंगे। हम किसी भी ऐसे जहाज को डुबो देंगे जो हमारी बात नहीं सुनेगा या हमें पैसे नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? तब किसी को इसके बारे में कुछ करना होगा, ठीक है, वे उस स्थिति में अपनी मर्जी से स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलेंगे। तो हमें इसके बारे में सोचना शुरू करना होगा।

रुबियो ने ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कहा, “इस मामले में मुख्य बातचीत करने वाला पाकिस्तान रहा है और आगे भी रहेगा और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम इसी पर काम कर रहे हैं। जाहिर है दूसरे देशों के भी इसमें फायदे हैं, क्योंकि खासकर खाड़ी देश जो आप जानते हैं, इस सब के बीच में हैं, उनके अपने हालात हो सकते हैं। हम उन सभी से बात करते हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि इस सब पर हम जिस मुख्य देश के साथ काम कर रहे हैं, वह पाकिस्तान है।

अमेरिकी विदेश सचिव ने जानकारी दी है कि फील्ड मार्शल ईरान के दौरे पर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुनीर बहुत, बहुत जल्द वहां जा सकते हैं। हम अपनी सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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