इंडोनेशियाई शिक्षा प्रणाली में पुर्तगाली भाषा को दी जाएगी प्राथमिकता: सुबियांतो

जकार्ता, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने गुरुवार को इंडोनेशियाई शिक्षा प्रणाली में पुर्तगाली को प्रायोरिटी लैंग्वेज (प्राथमिकता वाली भाषा) के रूप में शामिल करने की योजना का ऐलान किया।

इस निर्णय की घोषणा इंडोनेशिया और ब्राजील के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; ऊर्जा और खनिज संसाधन; स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय; और सांख्यिकीय सहयोग के क्षेत्रों में चार समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद की गई। यह समझौता लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की राजकीय यात्रा के दौरान हुआ, जो 2008 के बाद किसी ब्राजीलियाई राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी।

लूला और सुबियांतो ने एक कार्यकारी बैठक की, जहां उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वे ब्राजील-इंडोनेशिया आर्थिक मंच में भी भाग लेंगे, जो दोनों देशों के निजी क्षेत्र के नेताओं को एक साथ लाएगा।

लूला ने जकार्ता पहुंचते ही एक्स पोस्ट में कहा, "मैंने आज एक मिशन शुरू किया है जो इंडोनेशिया और मलेशिया से होकर गुजरेगा और आसियान शिखर सम्मेलन में मेरी भागीदारी के साथ समाप्त होगा। दक्षिण पूर्व एशिया दुनिया के सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक है। आसियान पहले से ही ब्राजील का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2025 में एशिया हमारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में एक प्रमुख स्थान रखता है।"

शुक्रवार को, लूला दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के सचिवालय मुख्यालय का दौरा करेंगे, जहां वे इसके महासचिव काओ किम होर्न से मुलाकात करेंगे। ब्राजील एकमात्र लैटिन अमेरिकी देश है जिसने आसियान के साथ क्षेत्रीय संवाद साझेदारी कायम रखी है।

ब्राजील और इंडोनेशिया ने 2008 में एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की, जो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्राजील की पहली साझेदारी थी। कृषि व्यापार, जैव ऊर्जा, रक्षा और सतत विकास जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। 2024 में, व्यापार रिकॉर्ड 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें ब्राजील का अधिशेष 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा, "पिछली जुलाई में ब्रासीलिया की मेरी यात्रा के बाद जकार्ता में महामहिम और आपके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करना हमारे लिए एक बार फिर बड़े सम्मान की बात है। ब्राजील की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान मुझे मिले उत्कृष्ट स्वागत के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब, ब्राजील के महामहिम राष्ट्रपति अपनी राजकीय यात्रा पर हमारे यहां आए हैं, और हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं।"

ब्राजील के राष्ट्रपति 26-28 अक्टूबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर सम्मेलनों में भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी मलेशिया कर रहा है।

जनवरी 2023 में नए कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के बाद यह राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मलेशिया की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। उनके साथ प्रथम महिला जंजा लूला दा सिल्वा, साथ ही कई कैबिनेट मंत्री और ब्राजील सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे।

मलेशियाई राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया, "25 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का पुत्रजया के परदाना पुत्रा कॉम्प्लेक्स में एक आधिकारिक स्वागत समारोह होगा, जिसके बाद सेरी परदाना कॉम्प्लेक्स, पुत्रजया में ही प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेताओं के मलेशिया-ब्राजील संबंधों की प्रगति की समीक्षा करने और व्यापार एवं निवेश; सेमीकंडक्टर; विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार; नवीकरणीय ऊर्जा एवं जैव ईंधन; हलाल उद्योग; कृषि एवं कृषि उत्पाद; स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहित प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है।"

राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के नेतृत्व, योगदान और अंतर्राष्ट्रीय विकास, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण को आगे बढ़ाने में उनकी प्रतिबद्धता को मलेशिया का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (यूकेएम) सम्मानित करेगा। 25 अक्टूबर को आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्हें इंटरनेशनल डेवलपमेंट और ग्लोबल साउथ की मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की जाएगी।

