इंडोनेशिया: स्कूल हादसे में मौत का आंकड़ा 14 पहुंचा, लापता लोगों की तलाश जारी

जकार्ता, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत के सिदोअर्जो में स्कूल की इमारत ढहने के मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। स्थानीय बचाव अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

बता दें कि स्कूल की इमारत ढहने के बाद करीब बच्चों समेत करीब 91 लोग मलबे में फंस गए थे। पूर्वी जावा खोज एवं बचाव कार्यालय के वरिष्ठ संचार अधिकारी थोलेब वतेलेहान की ओर से साझा जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम तक बचावकर्मियों ने नौ और शव बरामद कर लिए थे, जिसके बाद मृतकों की संख्या 14 हो गई। घायलों को इमरजेंसी में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है।

चूंकि 50 लोग अब भी लापता है, ऐसे में लापता मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बीते दिनों के अपडेट के अनुसार करीब 26 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल कैसे करें।

कहीं मलबे के पीछे कोई व्यक्ति ना हो या फिर इमारत और ना ढह जाए, इस डर की वजह से बचावकर्मियों को भारी मशीनरी का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। हालांकि, गुरुवार को जब कोई और जीवन के संकेत नहीं मिले, तो बचावकर्मियों ने भारी मशीनरी तैनात कर दी। इससे पहले, हाथ से खुदाई की जा रही थी।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सिदोअर्जो जिले में बहुमंजिला अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल का एक हिस्सा सोमवार को अनधिकृत नवीनीकरण के दौरान ढह गया।

मलबे में फंसे स्कूली छात्रों में ज्यादातर बच्चे 12 से 19 साल के बीच के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद नोटिस बोर्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार करीब 65 छात्रों का कुछ पता नहीं चल पाया था। घटना की चपेट में आए छात्रों के परिजनों का बुरा हाल हो रहा है।

इनमें से सभी स्टूडेंट्स सातवीं से बारहवीं क्लास के लड़के थे। जीवित बचे लोगों ने बताया कि छात्राएं इमारत के दूसरे हिस्से में प्रार्थना कर रही थीं और हादसे के वक्त किसी तरह बच निकलीं।

इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि स्कूल में दो मंजिलें थीं, लेकिन बिना अनुमति के और मंजिलें बनाई जा रही थीं। पुलिस ने कहा था कि पुरानी इमारत की नींव कंक्रीट की दो मंजिलें नहीं संभाल पाएगी और ढलाई के दौरान ढह गई।

--आईएएनएस

कनक/डीएससी