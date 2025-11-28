अन्तरराष्ट्रीय

इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से 174 की मौत, 79 लापता; बचाव अभियान बाधित

Nov 28, 2025, 05:03 PM

जकार्ता, 28 नवंबर (आईएएनएस)। इंडोनेशिया के आचेह, उत्तर सुमात्रा और पश्चिम सुमात्रा प्रांतों में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 174 हो गया है, जबकि 79 लोग अब भी लापता हैं और 12 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी शुक्रवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (बीएनपीबी) ने दी।

बीएनपीबी प्रमुख सुहार्यान्तो ने बताया कि सबसे अधिक जनहानि उत्तर सुमात्रा में हुई है, जहां 116 लोगों की मौत हुई और 42 लोग लापता हैं। कई प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच अभी तक संभव नहीं हो पाई है, क्योंकि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और लगातार भूस्खलन से बचाव दल के रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, “संभव है कि कई और पीड़ित उन भूस्खलन स्थलों पर हों, जहां अभी पहुंचा नहीं जा सका है।” आचेह प्रांत में 35 लोगों की मौत, 25 लापता और 8 घायल हुए हैं। वहीं, पश्चिम सुमात्रा में 23 मौतें, 12 लापता और 4 घायल दर्ज किए गए हैं।

बाढ़ और भूस्खलन के चलते कई जिलों में सड़कें और पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जबकि लगभग 3,900 परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है।

अधिक नुकसान रोकने के लिए, बीएनपीबी ने तीनों प्रभावित प्रांतों में एक साथ वेदर मॉडिफिकेशन ऑपरेशन (मौसम संशोधन अभियान) शुरू किया है ताकि बारिश देने वाले बादलों को उच्च जोखिम वाले इलाकों से हटाया जा सके।

इसी बीच गुरुवार सुबह इंडोनेशिया के आचेह प्रांत के तट से दूर 6.3 तीव्रता का भूकंप भी दर्ज किया गया, जिसकी जानकारी देश की मौसम, जलवायु और भूभौतिकी एजेंसी बीएमकेजी ने दी।

भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 11:56 बजे आया और इसका केंद्र सिमेल्यू द्वीप के पूर्वी तट पर सिनाबांग शहर से 62 किमी उत्तर-पश्चिम समुद्र क्षेत्र में, 10 किमी की गहराई पर स्थित था।

बीएमकेजी द्वारा जारी शेकमैप के अनुसार, सिमेल्यू द्वीप और आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम कंपन महसूस किए गए। किसी तरह की जनहानि या नुकसान की सूचना नहीं है।

इंडोनेशिया प्रशांत के ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में स्थित है, जहां कई टेक्टॉनिक प्लेटें मिलती हैं और इसलिए यह क्षेत्र अक्सर भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों से प्रभावित होता है।

--आईएएनएस

डीएससी

