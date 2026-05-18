इडाहो एयर शो में अमेरिका के दो लड़ाकू विमान हवा में टकराए

इडाहो (संयुक्त राज्य अमेरिका), 18 मई (आईएएनएस)। अमेरिका के इडाहो स्थित माउंटेन होम एयरफोर्स बेस में एयर शो के दौरान दो अमेरिकी लड़ाकू विमान हवा में टकरा गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना के बाद अधिकारियों ने एयर बेस को लॉकडाउन में डाल दिया और सभी शेष निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए।

यह घटना एयर शो के दौरान हुई, जब दो ईए-18जी ग्रोवलर विमान हवा में टकराने के बाद लगभग दो मील दूर क्रैश हो गए। टक्कर के तुरंत बाद आपातकालीन टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया और दुर्घटनास्थल के पास घना काला धुआं उठता देखा गया।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दोनों सैन्य विमान हवा में टकराकर अलग होते दिखाई दिए। इसके कुछ ही क्षण बाद चार पैराशूट दिखे, जिससे संकेत मिला कि चालक दल के सदस्य समय रहते विमान से बाहर निकल गए थे।

यूएस नेवी ने बाद में पुष्टि की कि दोनों विमानों में सवार चारों क्रू मेंबर सुरक्षित रूप से इजेक्ट करने में सफल रहे।

स्थानीय अखबार इडाहो स्टेट्समैन के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान मौजूद एक उद्घोषक ने दर्शकों को बताया कि दुर्घटना से पहले ही सभी चारों चालक दल के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल चुके थे।

घटना के बाद सभी शेष गतिविधियां एहतियातन रद्द कर दी गईं और माउंटेन होम पुलिस ने भी पुष्टि की कि बेस को लॉकडाउन में रखा गया है जबकि सुरक्षा और आपातकालीन टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं।

गनफाइटर स्काइज एयर शो आठ साल के अंतराल के बाद इस सप्ताहांत वापस आयोजित किया गया था और इसमें हजारों दर्शक सैन्य विमानों के प्रदर्शन और एरोबेटिक शो देखने पहुंचे थे।

फिलहाल अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी रहने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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