China Military Textbook : शी चिनफिंग ने हांगकांग अग्निकांड पर संवेदना व्यक्त करते हुए न्यूनतम नुकसान की मांग की

हांगकांग आग हादसे पर शी चिनफिंग ने शोक जताया, बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए।
Nov 27, 2025, 05:22 PM
शी चिनफिंग ने हांगकांग अग्निकांड पर संवेदना व्यक्त करते हुए न्यूनतम नुकसान की मांग की

बीजिंग: हांगकांग में 26 नवंबर को कई रिहायशी इमारतों में भीषण आग लग गई, जिससे भारी जनहानि हुई। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस घटना पर ध्यान देते हुए समय पर बचाव और जनहानि की स्थिति का पता लगाया और मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों तथा घायलों को संवेदना दी।

शी ने केंद्रीय हांगकांग व मकाओ मामले कार्यालय और हांगकांग स्थित केंद्रीय सरकार के संपर्क कार्यालय से आग बुझाने, तलाशी व बचाव कार्य का बखूबी अंजाम देने, घायलों का इलाज करने तथा पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का समर्थन देने की मांग की। उन्होंने संबंधित विभागों और क्षेत्रों को जरूरी सहायता प्रदान कर अग्निकांड का नुकसान न्यूनतम स्तर पर घटाने की मांग भी की।

 

अग्निकांड के बाद हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार ने आपात बचाव व्यवस्था लागू की है। हांगकांग में स्थित केंद्रीय सरकार के संपर्क कार्यालय ने आपात कार्य दल स्थापित किया है, जो हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के साथ घनिष्ठ संपर्क और बचाव कार्य में जुटा है।

 

बता दें कि 27 नवंबर की सुबह तक इस घटना में कम से कम 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

