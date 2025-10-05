अन्तरराष्ट्रीय

ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने चंद्रशेखर पोल के निधन पर दुख जताया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 05, 2025, 04:11 AM

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने हैदराबाद के भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की दुखद मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, "टेक्सास के डेंटन में गोलीबारी की घटना में हैदराबाद के भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की मृत्यु दुखद है। हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। हम अधिकारियों के संपर्क में हैं।"

हैदराबाद निवासी चंद्रशेखर पोल शुक्रवार रात गैस स्टेशन पर पार्ट-टाइम काम कर रहे थे, तभी एक अज्ञात बंदूकधारी ने उनकी हत्या कर दी। चंद्रशेखर टेक्सास में डेंटल सर्जरी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे। हैदराबाद से डेंटल सर्जरी में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह 2023 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे।

छात्र के परिवार ने अमेरिका से अपने बेटे का शव वापस लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। बीआरएस विधायक सुधीर रेड्डी और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने आज हैदराबाद में छात्र के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। उन्‍होंने इसे एक 'दुखद' घटना बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से पोल के शव को उसके गृहनगर वापस लाने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया है।

पिछले महीने टेक्सास के डलास में एक 50 साल के भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र मौली 'बॉब' नागमल्लैया की उनकी पत्नी और बेटे के सामने वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद में सिर कलम कर दिया गया था। इस मामले में योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज नाम के एक संदिग्ध की पहचान की गई है। ये आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड है। यह घटना पिछले महीने की शुरुआत में डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई थी।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...