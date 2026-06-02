वाशिंगटन, 2 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो मंगलवार को हाउस की उपसम‍ित‍ि के सामने विदेश विभाग के बजट प्रस्ताव को पेश करेंगे। इस दौरान वह विदेश मदद, कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा में किए गए बड़े बदलावों का बचाव करते हुए प्रतिनिधियों को यह बताने वाले हैं कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी विदेश नीति को इस तरह बदला है कि उसका मुख्य फोकस अमेरिका के अपने हितों को आगे बढ़ाना हो गया है।

आईएएनएस को पहले से मिले उनके तैयार भाषण के अनुसार, रुबियो हाउस नेशनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और रिलेटेड प्रोग्राम्स पर हाउस एप्रोप्रिएशन्स उपसमिति के सामने यह तर्क देंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी विदेश नीति अब फिर से अपने मूल मकसद पर लौट आई है। यानी अमेरिकी लोगों, देश, संप्रभुता, सभ्यता और भविष्य की रक्षा करना।

यह पूरा बयान ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति का एक मजबूत बचाव पेश करता है, जो ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के लगभग डेढ़ साल बाद दिया जा रहा है। रुबियो का कहना है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बना हुआ है, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल सबसे पहले अपने देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए।

रुबियो ने तैयार की गई बातों में कहा, हम मानते हैं कि अमेरिका को दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। यह नेतृत्व हमेशा अमेरिकी हितों के लिए होना चाहिए।

रुबियो से स्टेट डिपार्टमेंट में हुए बड़े बदलावों का भी बचाव करने की उम्मीद है, जिन्हें वह विभाग के इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्गठन बता रहे हैं।

उनका मानना है क‍ि हमने कई दफ्तरों को मिलाया, अनावश्यक और जटिल नौकरशाही को खत्म किया, पूरी कार्यप्रणाली को सरल बनाया और अपने क्षेत्रीय विभागों को उनका काम करने की सही ताकत दी। हमने अनुशासन, एकता और मिशन को फिर से स्थापित किया।

उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा विदेश सहायता कार्यक्रमों में किए गए बदलावों पर होगा। जिन कार्यक्रमों से अमेरिका के हितों को फायदा नहीं हो रहा था, उन्हें बंद कर दिया गया है, और बाकी मदद को अब विदेश विभाग के ज्यादा नियंत्रण में रखा गया है।

उनका मानना है क‍ि हमने विदेश सहायता देने के तरीके को बदल दिया है। सही तरीके से समझा जाए तो विदेश सहायता एक महत्वपूर्ण उपकरण है। राजनीति चलाने का एक अहम साधन। लेकिन हमारे हर डॉलर का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए जिससे अमेरिका ज्यादा सुरक्षित, मजबूत या समृद्ध बने।

रुबियो के अनुसार बजट में एक नई 'अमेरिका फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजी' को समर्थन दिया गया है और ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है जो अमेरिका की आर्थिक ताकत बढ़ाने और जरूरी संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित करने में मदद करेंगे।

इस प्रस्ताव में 'अमेरिका फर्स्ट ऑपर्च्युनिटी फंड' का भी समर्थन शामिल है, जिससे रणनीतिक निवेश किए जाएंगे, सप्लाई चेन मजबूत की जाएगी, जरूरी खनिजों (मिनरल्स) की सुरक्षा होगी और नई तकनीकी उद्योगों में अमेरिका की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

रुबियो का कहना है कि इस फंड का उद्देश्य अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है।

--आईएएनएस

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