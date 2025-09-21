अन्तरराष्ट्रीय

हीथ्रो एयरपोर्ट पर चेक-इन में देरी की आशंका, एयर इंडिया की एडवाइजरी जारी

Sep 21, 2025, 02:47 AM

नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। एयर इंडिया ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया ने बताया कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर थर्ड पार्टी पैसेंजर सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण यात्रियों की चेक-इन प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

एयर इंडिया के अनुसार, यह तकनीकी समस्या एयर इंडिया की अपनी प्रणाली में नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की प्रणाली में आई है, जिससे एयरपोर्ट पर चेक-इन संबंधी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस कारण से यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर कहा, "हमारी ग्राउंड टीम लंदन में यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रही है ताकि किसी भी तरह की परेशानी को कम किया जा सके।"

इसके साथ ही एयर इंडिया ने लंदन से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से वेब चेक-इन करने की सलाह दी है। एयरलाइन का कहना है कि यदि यात्री एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन चेक-इन कर लेंगे तो उन्हें एयरपोर्ट पर समय की बचत होगी और लंबी लाइनों से बचा जा सकेगा।

इस तकनीकी दिक्कत का सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ सकता है, जो बिना वेब चेक-इन किए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उन्हें काउंटर पर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

एयर इंडिया ने यह भी बताया कि वह हीथ्रो एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित तकनीकी टीमों के साथ मिलकर स्थिति को जल्द सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। एयरलाइन की ओर से यात्रियों की सुविधा और अनुभव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

जो यात्री शनिवार को एयर इंडिया से लंदन से यात्रा करने जा रहे हैं, वे अपनी यात्रा से पहले एयर इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर वेब चेक-इन कर सकते हैं। एयर इंडिया की टीम हर स्तर पर इसे कम से कम करने के प्रयास में जुटी हुई है।

