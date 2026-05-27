हिंद-प्रशांत सुरक्षा में भारत की भूमिका अहम: जापान के प्रेस सेक्रेटरी

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक सुरक्षा की चुनौतियों के बीच हिंद प्रशांत में सुरक्षा स्थिति को स्थिर और मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर जापान के प्रेस सेक्रेटरी और आधिकारिक प्रवक्ता तोशीहिरो कितामुरा ने कहा कि हम भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के जापानी सरकार के साथ काम करने की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं।

जापान के प्रेस सेक्रेटरी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों पर विचार व्यक्त किए। तोशीहिरो कितामुरा ने कहा, "सबसे पहले, मैं जरूरी मिनरल्स के लिए एक स्थायी आपूर्ति शृंखला बनाने और ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित करने की अहमियत पर जोर देना चाहूंगा। हमने हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पहल को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। हम चारों देशों के बीच इस तरह का सहयोग जारी रखना चाहेंगे ताकि हम इस इलाके को ठोस और ठोस सपोर्ट दे सकें।"

हिंद-प्रशांत सुरक्षा स्थिति को मजबूत और स्थिर करने में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर तोशीहिरो कितामुरा ने कहा, "हिंद-प्रशांत को स्वतंत्र और खुला बनाने में भारत जापान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है। इस बारे में, हम भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के जापानी सरकार के साथ काम करने की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। हम अगले 10 साल तक दोनों देशों के बीच संयुक्त बयान के आधार पर भारत सरकार के साथ अपना सहयोग जारी रखने में बहुत खुश हैं।"

वहीं क्वाड की तरफ से इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की आजादी को मजबूत करने के लिए की जा रही कोशिशों को लेकर उन्होंने कहा, "भारत और जापान दोनों के लिए समुद्री कम्युनिकेशन लाइनें काफी जरूरी हैं। दोनों देशों के लिए फ्री नेविगेशन सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग में हमने दो तरह के सहयोग शुरू किए। एक है क्वाड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। दूसरा है हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग। इस पहल के जरिए, हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे ताकि हम इस इलाके में ठोस नतीजे ला सकें और इस इलाके में स्थिर और फ्री नेविगेशन सुनिश्चित कर सकें।"

--आईएएनएस

केके/वीसी