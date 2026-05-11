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हंतावायरस से प्रभावित क्रूज शिप से जर्मन यात्रियों को निकाला गया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 11, 2026, 09:42 AM

बर्लिन, 11 मई (आईएएनएस)। जर्मनी के सार्वजनिक प्रसारक एआरडी ने सोमवार को अपनी समाचार वेबसाइट टैगेशचाउ पर बताया कि हंतावायरस के प्रकोप के बाद क्रूज शिप एमवी होंडियस से चार जर्मन यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, रविवार शाम को नीदरलैंड के आइंडहोवन में उतरने के बाद विशेषज्ञों ने उनका स्वागत किया और फिर उन्हें फ्रैंकफर्ट ले जाया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, जांच के बाद यह यात्री अपने-अपने गृह राज्यों में क्वारंटाइन के लिए लौटेंगे। एक यात्री को बर्लिन के चैरिटे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

चार यात्रियों के अलावा 65 वर्षीय एक जर्मन महिला को पहले ही ड्यूसेलडॉर्फ के एक अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि वह एक अन्य यात्री के संपर्क में आई थीं, जिसकी जहाज पर वायरस से मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी तक उसमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लौटने वाले किसी भी यात्री में लक्षण नहीं दिखे।

इस बीच, हंतावायरस से प्रभावित क्रूज शिप एमवी होंडियस से निकाले गए बीस ब्रिटिश नागरिकों को उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के एक अस्पताल में अलग रखा गया है, क्योंकि अधिकारियों ने प्रकोप की रोकथाम और निगरानी को तेज कर दिया है।

यात्री दिन में पहले मैनचेस्टर में उतरे और फिर उन्हें बस से मर्सीसाइड के विरल स्थित एरोवे पार्क अस्पताल ले जाया गया, जहां वे 72 घंटों तक चिकित्सा निगरानी में रहेंगे।

ब्रिटिश सरकार ने कहा कि एमवी होंडियस से लौटने वाले सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को कुल 45 दिनों के लिए पृथक रखा जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी। उन व्यक्तियों के लिए भी आगे की जांच चल रही है जो पुष्ट या संदिग्ध मामलों के संपर्क में आए हो सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएम

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