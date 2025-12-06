होटल स्टाफ की फरमाइश पर पुतिन का सादगी भरा अंदाज, मुस्कुराकर दिया फोटो के लिए पोज

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली के जिस होटल में वे ठहरे हुए थे, उन्होंने वहां के कई स्टाफ सदस्यों के साथ तस्वीर खिंचवाई। रूसी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, होटल कर्मियों ने राष्ट्रपति पुतिन से फोटो का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया।

रूस की प्रमुख समाचार एजेंसी 'टास' ने एक पत्रकार द्वारा टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो के हवाले से बताया कि पुतिन होटल स्टाफ के साथ ग्रुप फोटो के लिए पोज देते हुए नजर आए। फोटो क्लिक होने के बाद स्टाफ ने पुतिन का आभार व्यक्त किया, जिस पर पुतिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उनसे विदाई ली।

बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित राजकीय भोज के बाद रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का औपचारिक समापन हुआ।

इससे पहले शुक्रवार को पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके और पीएम मोदी के बीच काफी करीबी रिश्ता है और दोनों ही देश के बीच रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के विकास पर निरंतर निगरानी रखते हैं।

हैदराबाद हाउस में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पुतिन ने कहा, “कल रात प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके घर पर डिनर के दौरान हुई बातचीत और आज की औपचारिक बैठक दोनों बेहद उपयोगी, रचनात्मक और फ्रेंडली माहौल में आयोजित हुईं। हमने सभी रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा की।”

रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों ने राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा और मानवीय आदान-प्रदान सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम दस्तावेजों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें व्यापार एवं वाणिज्य, प्रवासन एवं गतिशीलता, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, अकादमिक एक्सचेंज, मीडिया सहयोग तथा पीपुल-टू-पीपुल कनेक्ट जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

भारत और रूस के बीच संबंधों को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के रूप में पुनः रेखांकित करते हुए दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की।

--आईएएनएस

डीएससी