हूती विद्रोहियों के शीर्ष कमांडर की मौत, इजरायली रक्षा मंत्री बोले 'अगस्त स्ट्राइक में घायल हो गए थे गमारी'

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। यमन में हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल-गमारी की मौत हो गई है, ईरान समर्थित समूह ने घोषणा की है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि इजरायली हमले में घायल होने के बाद उनकी मौत हुई है।

अपने कमांडर के मौत की खबर हूती विद्रोहियों ने दी। संगठन ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए गुरुवार को सूचना दी। बताया कि उनकी मौत "जिहाद के लिए लड़ते हुए" हुई। हालांकि मौत का असल कारण नहीं बताया।

वहीं, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा कि अगस्त में इजरायली हमले में हूती सेना के प्रमुख मुहम्मद अल-गमारी घायल हो गए थे। इस हमले में हूती प्रधानमंत्री और लगभग एक दर्जन अन्य मंत्री मारे गए थे।

काट्ज ने कहा," अल-गमारी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इससे पहले जून में भी एक इजराइली हमले में वो घायल हुए थे।"

द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल ने 12 जून को अल-गमारी और अन्य वरिष्ठ हूती अधिकारियों पर हमला कर उन्हें खत्म करने का प्रयास किया था। उस समय, रिपोर्ट्स से संकेत मिला था कि अल-गमारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

आईडीएफ ने पुष्टि की थी कि उन्होंने हूती के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी को ढेर करने की कोशिश की थी।

अगस्त में भी हूती नेताओं पर इजरायली हमले में कथित तौर पर निशाना अल-गमारी भी थे। उस हमले में हूती प्रधानमंत्री के साथ एक दर्जन अन्य अधिकारी मारे गए थे। यमन की राजधानी सना में हुए हवाई हमले में हूती चरमपंथियों के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत हो गई थी। इजरायल ने 28 अगस्त को सना में एयरस्ट्राइक की थी। रहावी सना स्थित अपने अपार्टमेंट में थे।

हूती यमन के लाल सागर तट और राजधानी सना सहित देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। इन्होंने गाजा में इजरायल-हमास की जंग के दौरान इजरायल पर कई हमले किए। लाल सागर से गुजरते जहाजों को भी निशाना बनाते रहे हैं।

लगातार हमलों के जवाब में इजराइल और अमेरिका के सैन्य गठबंधन ने यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर महीनों तक हमले जारी रखे थे।

--आईएएनएस

केआर/