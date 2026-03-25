होर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से जापान अपने सरकारी भंडार से 30 दिनों का तेल करेगा जारी

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, इसलिए जापान की सरकार गुरुवार से अपने सरकारी रिजर्व से 30 दिनों का तेल निकालना शुरू करेगी।

यह एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसमें कुल मिलाकर 45 दिनों का तेल निकाला जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा तेल का हिस्सा है, जो निकाला जाएगा। इसके साथ ही, प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक से और तेल निकाला जाएगा ताकि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में बिना किसी रुकावट के काम किया जा सके।

जापान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल स्टॉक में से एक है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट रिजर्व मिलाकर लगभग 254 दिनों की खपत है। लेकिन, यह अभी भी अपना 90 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है, जिससे ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की लड़ाई के दौरान जापान को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि, सरकार ने अब तक एनर्जी बचाने के सख्त नियमों से परहेज किया है, लेकिन सप्लाई की चिंताओं के बीच टॉयलेट पेपर की तेजी से बढ़ती मांग के खिलाफ चेतावनी दी है। जैसे ही फ्यूल की कीमतें 190 येन (1.20 डॉलर) प्रति लीटर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं, जापान ने फ्यूल प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी शुरू कर दी है ताकि गैसोलीन की कीमत लगभग 170 येन (1.07 डॉलर) प्रति लीटर पर सीमित रहे।

जब एनर्जी की कमी की बात आती है तो जापान अपने कई पड़ोसियों की तुलना में बेहतर तरीके से तैयार है। इसके लिए उसने 1970 के दशक के तेल के झटकों से सीख ली है।

1970 के दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन से प्रभावित हुई थी, जो 1973 के तेल संकट से शुरू हुई थी। योम किप्पुर युद्ध के बाद, अरब तेल प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई में कटौती की और कीमतें बढ़ा दीं। कच्चे तेल की कीमतें कुछ ही महीनों में लगभग चार गुना बढ़ गईं, जिससे जापान जैसी इंपोर्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्था में दिक्कतें बढ़ गईं।

इसका असर बहुत बुरा था। जापान अपने लगभग सारे तेल के लिए आयात पर निर्भर था और युद्ध के बाद उसकी आर्थिक विकास में अचानक से रुकावट देखने को मिली। पैनिक बाइंग फैल गई और 1974 में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई, जिससे धीमी ग्रोथ की शुरुआत हुई।

दूसरी बार, 1979 के तेल संकट ने कीमतों को फिर से बढ़ा दिया। लेकिन तब तक, जापान ने खुद को ढालना शुरू कर दिया था, एनर्जी एफिशिएंसी में निवेश करना, एनर्जी सोर्स को अलग-अलग करना और रणनीतिक रिजर्व बनाना।

--आईएएनएस

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