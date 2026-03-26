होर्मुज पर पाबंदी लगाने वाले तंगसीरी की एयर स्ट्राइक में मौत: नेतन्याहू

तेल अवीव, 26 मार्च (आईएएनएस)। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसीरी मारे गए हैं।

एक छोटे से वीडियो संदेश में ये भी कहा कि उनकी सेना पूरी ताकत से मुकाबला करती रहेगी। उन्होंने बताया कि बुधवार रात, आईआरजीसी नेवी के कमांडर को मार गिराया गया। अलीरेजा तंगसीरी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहरा लगा रखा था।

नेतन्याहू से पहले देश के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तंगसीरी की मौत के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने भी वीडियो संदेश जारी किया। अपने बयान में कहा, “बुधवार रात, एक सटीक और खतरनाक ऑपरेशन में, आईडीएफ ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी कमांडर, तंगसिरी और नेवल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों संग खत्म कर दिया।”

तंगसीरी की मौत का खुलासा सबसे पहले इजरायली मीडिया ने इजरायली सैन्य अधिकारी के हवाले से किया था, जिसने दावा किया है कि उसने ईरान के बंदर अब्बास शहर पर किए गए हमलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को मार दिया। अलीरेजा तंगसीरी आईआरजीसी नेवी के प्रमुख थे और उन्हें ईरान की समुद्री सैन्य रणनीति का अहम चेहरा माना जाता था।

होर्मुज में जहाजों की निगरानी और सैन्य कार्रवाई में उनकी बड़ी भूमिका रही है। दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत में जन्मे तंगसीरी, ईरान-इराक युद्ध और तथाकथित टैंकर युद्ध (यह 1980 के दशक में ईरान के साथ अमेरिका का पहला संघर्ष था) में अहम भूमिका निभाने के बाद आईआरजीसी नेवी का हिस्सा बने।

तंगसीरी ने बंदर अब्बास में आईआरजीसी नेवी के पहले नेवल डिस्ट्रिक्ट की कमान संभाली और 2010 से 2018 तक डिप्टी कमांडर के तौर पर काम किया, जिसके बाद उन्होंने फोर्स के चीफ का पद संभाला।

इजरायली रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी ओर से दावा कर दिया है लेकिन अब तक ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

अगर तंगसीरी की मौत की पुष्टि हो जाती है तो उनका नाम उन वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनकी 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से हत्या कर दी गई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई की थी।

--आईएएनएस

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