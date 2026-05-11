होर्मुज में तनाव के बीच न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने तेल संकट से निपटने के लिए बताया अपना प्लान

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। ईरान-अमेरिका और होर्मुज में तनाव के बीच तेल को लेकर संकट देखने को मिल रहा है। दुनिया के तमाम देश तेल और आर्थिक संकट को लेकर अलर्ट पर हैं। इसी बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने तेल संकट के बीच किस तरह से काम करना है, स्थिति से कैसे निपटना है, उसे लेकर अपना प्लान बताया है।

पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर भविष्य में आने वाली स्थिति को लेकर अपना प्लान साझा करते हुए कहा कि हमारे फ्यूल रिस्पॉन्स प्लान पर यह अपडेट है, ताकि अगर कभी दुनिया भर में फ्यूल की लंबे समय तक कमी हो तो न्यूजीलैंड तैयार रहे।

उन्होंने कहा, "मैंने अभी हमारे फ्यूल रिस्पॉन्स प्लान पर एक अपडेट दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर कभी दुनिया भर में फ्यूल की लंबी कमी होती है तो न्यूजीलैंड सुपर तैयार रहे और मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप इसे यहां भी सुनें। यह बहुत अच्छी खबर है और मैं उन सभी को यह साफ कर देना चाहता हूं, जो इसके बारे में परेशान हो सकते हैं, न्यूजीलैंड में फ्यूल की सप्लाई बहुत अच्छी है। सप्लाई भी आने वाली है और यहां कमी होना बहुत ही कम होने वाली बात है। असल में ऐसा कुछ होगा कि हम एक महीने में अपना 30 फीसदी डीजल भी नहीं पा सकेंगे और असल में उस सप्लाई में छह महीने की रुकावट आएगी।"

पीएम लक्सन ने आगे कहा कि सिंगापुर के हमारे दौरे और दक्षिण कोरिया में अधिकारियों के दौरे के बाद हमने जो देखा है, असल में हमारी रिफाइनरियों, जहां से हमें फ्यूल मिलता है, ने क्रूड ऑयल के दूसरे सोर्स ढूंढने का बहुत अच्छा काम किया है, जिसे वे प्रोसेस करके जहाजों में डालकर न्यूजीलैंड भेज सकते हैं। लेकिन, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री और सरकार के तौर पर इसका मतलब है कि हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम उस बहुत ही मुश्किल हालात में, जब लंबे समय तक फ्यूल की बहुत ज्यादा कमी हो, उससे निपटने के लिए अच्छी स्थिति में हों।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, "हमने हाल ही में कुछ काम किए हैं, जेनर्जी के साथ हमारा समझौता फाइनल हो गया है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स्ट्रा 90 मिलियन लीटर डीजल है जो नए टैंकों में होगा, जिन्हें हमने जून के आखिर तक तेज भी कर दिया है। इससे हमें नौ दिनों का एक्स्ट्रा डीजल कवर मिलता है जो काफी जरूरी है और जिस फ्यूल रिस्पॉन्स प्लान के बारे में हमने आज बात की, वह यह सुनिश्चित करता है कि फेज चार में, इस बहुत ही कम संभावना वाले फेज में जहां हमारी किसी भी फ्यूल सप्लाई में लंबे समय तक कोई बड़ी रुकावट आती है, हम इस बारे में साफ होंगे कि हम जरूरी सेवाओं, खाना और माल ढुलाई, बहुत सारी दूसरी कमर्शियल गतिविधि और जाहिर है, फ्यूल के आम पब्लिक इस्तेमाल को भी कैसे प्राथमिकता देंगे।"

पीएम लक्सन ने यह भी कहा, "जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह सच में एक अप्रिय घटना है क्योंकि हमें सच में भरोसा है कि हमारे फ्यूल इंपोर्टर्स को जुलाई तक के कंफर्म ऑर्डर मिल गए हैं, अगस्त तक के प्लान किए गए ऑर्डर मिल गए हैं और हमने जो कुछ फैसले बहुत पहले लिए हैं, उन्हें देखते हुए हम काफी अच्छी हालत में हैं। वैसे भी फ्यूल की स्थिति में हम यहीं हैं, कृप्या इसके बारे में घबराएं नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी सप्लाई है, लेकिन बस यह भरोसा रखें कि अगर हम किसी अप्रिय घटना के साथ और मुश्किल हालात में पड़ जाते हैं, तो हम उस स्थिति के लिए भी अच्छी तरह तैयार हैं।"

--आईएएनएस

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