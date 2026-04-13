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होर्मुज में जहाजों की नाकाबंदी में मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से नहीं मिला कोई मैसेज: एंथनी अल्बनीज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 09:31 AM

सिडनी, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी पोर्ट से आवाजाही करने वाले जहाजों को ब्लॉक करने की योजना का ऐलान किया। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के कुछ सहयोगी देश भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई में उसका साथ दे रहे हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जानकारी दी है कि उन्हें होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी करने की प्लानिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को होर्मुज स्ट्रेट की अपनी प्लान की गई नाकाबंदी में मदद के लिए अमेरिका की तरफ से कोई अपील नहीं मिली है।

अल्बनीज ने चैनल नाइन को बताया, "उन्होंने यह एकतरफा तरीके से किया है और हमसे इसमें शामिल होने के लिए नहीं कहा गया है। हमें ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है जिस पर हम राजी न हों।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना सोमवार से होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी शुरू कर देगी। इसकी वजह से ईरान के साथ लंबी बातचीत के बाद संघर्ष खत्म करने के लिए कोई डील न हो पाने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं।

ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका 13 अप्रैल से ईरानी पोर्ट्स में आने-जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह से समुद्री नाकाबंदी लागू करना शुरू करेगा। यूएस सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) ने यह कदम राष्ट्रपति के आदेश के बाद उठाया है और यह ईरानी पोर्ट्स में आने-जाने वाले सभी समुद्री ट्रैफिक को टारगेट करेगा, जिसमें अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के किनारे के पोर्ट्स भी शामिल हैं।

सीईएनटीसीओएम ने कहा, "यह ब्लॉकेड सभी देशों के जहाजों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा। अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट से गैर-ईरानी पोर्ट्स से आने-जाने वाले जहाजों को नहीं रोकेगी।" सीईएनटीसीओएम की एक रिलीज के मुताबिक, यह ब्लॉकेड सोमवार शाम 7.30 बजे आईएसटी से शुरू होगा।

कमर्शियल नाविकों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक नेविगेशन चेतावनियों पर नजर रखें और इस इलाके में काम करते समय अमेरिकी नेवी फोर्स के संपर्क में रहें।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरे मोर्चों पर प्रोग्रेस के बावजूद, ईरान के साथ बातचीत उसके न्यूक्लियर लक्ष्यों को लेकर रुक गई है। ट्रंप के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही सीईएनटीसीओएम की ये रिलीज सामने आई है।

ट्रंप ने कहा, "ज्यादातर बातों पर सहमति हो गई थी, लेकिन एकमात्र बात जो सच में मायने रखती थी, वो थी न्यूक्लियर वेपन और उस पर कोई सहमति नहीं बनी। यूएस नेवी होर्मुज स्ट्रेट में आने या जाने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों को ब्लॉक करने का प्रक्रिया शुरू करेगी।"

--आईएएनएस

केके/वीसी

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