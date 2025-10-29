हमास पर तिलमिलाए नेतन्याहू, गाजा में आईडीएफ ने बरसाया बम, ट्रंप ने इजरायली हमले का किया समर्थन

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'शांति योजना' के तहत इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्धविराम समझौता हुआ। हालांकि, युद्धविराम समझौता फिलहाल विफल होता नजर आ रहा है। इजरायल ने हमास पर एक सैनिक की हत्या का आरोप लगाया और गाजा में बम बरसा दिया।

ताजा इजरायली हमलों में बच्चों समेत कम से कम 42 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले करने का निर्देश दिया है। अमेरिकी अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि गाजा में हमले करने के फैसले के बारे में अमेरिका को सूचित कर दिया गया है।

इजरायल की ओर से किए गए इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा में युद्धविराम को कुछ भी खतरे में नहीं डालेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर उसके सैनिक मारे गए तो इजरायल को जवाबी हमला करना चाहिए।

दूसरी ओर, गाजा की हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इजरायल ने मंगलवार को चल रहे युद्धविराम के बावजूद हवाई हमले किए। वहीं, इजरायली सेना ने हमास पर उसके सैनिकों पर हमला करने और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाले युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर मीडिया से कहा, "उन्होंने एक इजरायली सैनिक को मार डाला। इसलिए इजरायल ने जवाबी हमला किया। और उन्हें जवाबी हमला करना चाहिए।"

बता दें, इजरायली बंधकों के परिवारों ने सोमवार को मांग की है कि अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाली गाजा शांति योजना के अगले कदमों को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि हमास इजरायली बंधकों के शेष शव वापस नहीं कर देता।

पीस प्लान के तहत हमास को इजरायली बंधकों और शवों को वापस सौंपना था। हालांकि, हमास के पास अभी भी कई इजरायली बंधकों के शव हैं।

बंधकों और लापता परिवारों ने कहा, "हमास को ठीक-ठीक पता है कि सभी मृत बंधकों को कहां रखा गया है। सभी 48 बंधकों की वापसी के लिए समझौते में निर्धारित समय सीमा के दो हफ्ते बीत चुके हैं, फिर भी 13 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं।"

बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य संगठन ने कहा, "परिवार इजरायल सरकार, अमेरिकी प्रशासन और मध्यस्थों से आग्रह करते हैं कि जब तक हमास अपने सभी दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता और सभी बंधकों को इजरायल को वापस नहीं कर देता, तब तक वे समझौते के अगले चरण पर आगे न बढ़ें।"

बता दें, युद्धविराम से पहले, आतंकवादी समूह 28 मृत बंधकों के शवों को अपने पास रखे हुए था। ट्रंप के पीस प्लान के तहत हमास ने अब तक 15 बंधकों के साथ-साथ सभी 20 जीवित बंधकों को भी वापस कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर कायरतापूर्ण हमला किया था और 251 लोगों को बंधक बनाया था।

